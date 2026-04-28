Công an tìm ra tài xế xe Mazda-CX5 gây tai nạn, không cứu giúp nạn nhân 28/04/2026 20:14

(PLO)- Sau 48 giờ, công an đã truy tìm và tạm giữ tài xế ô tô Mazda-CX5 ở Thái Nguyên sau khi tông trúng nữ công nhân quét đường đã không dừng xe cứu giúp nạn nhân mà bỏ trốn.

Hôm nay (28-4), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ Hoàng Trọng Tuân (32 tuổi, trú xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) - tài xế xe Mazda-CX5, gây tai nạn rồi không giúp đỡ nạn nhân mà bỏ trốn.

Trước các chứng cứ sắc bén của cán bộ cảnh sát hình sự, Hoàng Trọng Tuân đã cúi đầu thừa nhận và khai báo hành vi. Ảnh: Công An.

Trước đó, đêm 26-4, chị TTM (55 tuổi, công nhân vệ sinh thuộc Công ty Cổ phần thương mại và đô thị Thái Nguyên) thực hiện nhiệm vụ quét dọn tại khu vực đường Phan Đình Phùng (thuộc tổ 08, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Trong lúc chị M đang cần mẫn quét rác thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda-CX5 màu trắng lưu thông cùng chiều đâm mạnh từ phía sau. Cú tông mạnh khiến nữ công nhân này bị ngã xuống đường, bị thương rất nặng. Điều đáng lên án là tài xế xe ô tô gây tai nạn đã không dừng xe xuống cứu giúp nạn nhân mà tăng ga bỏ chạy trốn.

Chị M bị bỏ mặc vào đêm khuya, trong tình trạng nguy kịch. Người dân phát hiện vụ việc đã báo cơ quan chức năng, đưa chị M đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị M đã trút hơi thở cuối cùng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết phương tiện. Sau gần 48 giờ truy xét gắt gao, đến ngày 28-4, công an đã xác định được thông tin và triệu tập Tuân lên làm việc. Bước đầu Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.