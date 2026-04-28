Vụ người phụ nữ đơn thân bị sát hại: Công an truy tìm người đàn ông 52 tuổi 28/04/2026 08:20

(PLO)- Cơ quan công an đang truy tìm Hà Huy Thập (52 tuổi) - nghi can liên quan đến vụ một phụ nữ bị sát hại trong đêm qua.

Sáng 27-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm Hà Huy Thập (52 tuổi, trú thôn An Thịnh, xã xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT đang truy tìm Hà Huy Thập. Ảnh: CA

Theo Quyết định truy tìm, ông Thập là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự không rõ đang ở đâu cần tổ chức truy tìm để phục vụ: Người bị nghi thực hiện phạm tội, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố không biết ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm ông Thập. Đồng thời, đề nghị các cơ quan phối hợp tìm kiếm.

Như đã đưa tin, tối 27-4, người thân bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị Thu H (47 tuổi, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến) bị trọng thương, nằm gục trong nhà. Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến liền có mặt tại hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm, điều tra. Được biết, bà H đã ly hôn chồng, đang ở cùng mẹ ruột.