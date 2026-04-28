Một phụ nữ đơn thân tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương 28/04/2026 04:29

(PLO)- Người phụ nữ 47 tuổi bị tử vong tại nhà riêng nghi bị tấn công bằng dao.

Tối 27-4, người thân bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị Thu H (47 tuổi, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) bị trọng thương, nằm gục trong nhà.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc người phụ nữ tử vong. Ảnh: HS.

Người thân, người dân đã nỗ lực cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến liền có mặt tại hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Được biết, bà H đã ly hôn chồng, đang ở cùng mẹ ruột.