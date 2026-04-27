Cảnh sát căng lưới giải cứu người đàn ông đòi nhảy từ lan can tầng 5 27/04/2026 12:00

(PLO)- Cảnh sát phải căng lưới phía dưới, dùng xe thang cao để tiếp cận, giải cứu an toàn người đàn ông đòi nhảy từ lan can tầng 5 của một tòa nhà.

Sáng 27-4, Công an TP Hà Nội cho biết các cán bộ chiến sĩ căng thẳng chạy đua với thời gian kịp giải cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường diễn ra tại tòa nhà No-DV1 Rose Town (79 Ngọc Hồi, Yên Sở, TP Hà Nội).

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội căng lưới, bơm nệm hơi để giải cứu người đàn ông. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 16 giờ 3 phút chiều 27-4, anh C (36 tuổi, có dấu hiệu rối loạn tâm thần) trèo ngoài lan can tầng 5 tòa nhà No-DV1 Rose Town.

Nhận tin báo, Công an TP. Hà Nội đã lập tức điều động ba xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương tìm cách giải cứu nạn nhân.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường đứng từ lan can tầng 5 toà nhà.

Cảnh sát đã phải triển khai đệm hơi, lưới dù dưới mặt đất đề phòng anh này nhảy xuống. Đồng thời sử dụng xe thang tiếp cận trực tiếp để trấn an, thuyết phục nạn nhân.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội dùng xe thang giải cứu nạn nhân C. Ảnh: CA

Bằng sự kiên trì và nghiệp vụ tinh nhuệ, đến 17 giờ 24 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã đưa được nạn nhân xuống đất an toàn và bàn giao cho gia đình chăm sóc y tế.