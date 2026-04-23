Giải cứu du khách nước ngoài nặng gần 300 kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh 23/04/2026 11:06

(PLO)- Nam du khách quốc tịch Mỹ nặng gần 300 kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng do té ngã, không thể tự di chuyển.

Ngày 23-4, Đội Chữa cháy- cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP Đà Nẵng cho hay đơn vị vừa giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài mắc kẹt trong phòng vệ sinh. Người này bị té ngã, không thể tự di chuyển.

Nam du khách mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 22-4, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo vụ việc xảy ra tại khu nhà trên đường An Thượng 3 ở phường Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân là ông S.A.G (65 tuổi, quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,8 m, nặng gần 300 kg.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn được điều động đến hiện trường. Công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn.

Nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: CA

Các chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, xây dựng phương án phù hợp, phối hợp công an địa phương, lực lượng y tế đảm bảo an toàn cho nam du khách.

Sau gần ba tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn để nhân viên y tế chăm sóc.