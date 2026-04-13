Đà Nẵng triệt phá tụ điểm Poker quy mô lớn trong khách sạn hạng sang 13/04/2026 17:37

(PLO)- Nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam tổ chức đánh bạc Poker trong một khách sạn ở TP Đà Nẵng.

Ngày 13-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp Công an phường An Hải triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil Danang Hotel (số 194 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Cảnh sát bắt giữ những người tổ chức đánh bạc Poker. Ảnh: CA

Bước đầu, cảnh sát xác định các đối tượng tổ chức đánh bạc gồm: Chang Heng Kit (40 tuổi), Lei Wai Nga (39 tuổi), Huỳnh Tâm Thanh (32 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn) và Đinh Văn Hùng (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club tổ chức hoạt động quy mô lớn với 21 bàn Poker. Thời điểm kiểm tra có 86 người đang chơi tại 13 bàn. Cùng lúc này, bốn giải đấu tập huấn Poker đang diễn ra với hình thức thu tiền mua vé tham gia, phân chia thứ hạng và trao thưởng. Tổng số tiền người chơi nộp để tham gia các giải đấu trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng.

Cảnh sát hình sự kiểm tra, phát hiện nhiều người đánh bạc. Ảnh: CA

Nhóm này đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức các giải đấu Poker, quy định mức mua vé từ 3-3,4 triệu đồng/lượt. Sau đó, nhóm này trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn nhưng thực chất là quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân để thu lợi bất chính.

Hoạt động được điều hành chặt chẽ với sự tham gia của nhiều người nước ngoài, phân công vai trò từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu. Tại hiện trường, lực lượng CSHS ghi nhận hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, có phân cấp điều hành, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CA

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị giải đấu, dữ liệu quản lý người chơi, tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan.