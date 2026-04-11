Nhóm thanh thiếu niên vô cớ truy đuổi đánh người, cướp xe máy 11/04/2026 18:40

(PLO)- Bỗng dưng bị truy đuổi, thanh niên hoảng loạn bỏ chạy ngã xuống đường thì bị nhóm thanh thiếu niên tấn công, cướp xe máy.

Ngày 11-4, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng bắt giữ bảy người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản liên quan vụ án xảy ra rạng sáng 29-3 trên tuyến đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường.

Công an triệu tập làm việc, tạm giữ nhiều người. Ảnh: CA

Kết quả mở rộng điều tra xác định, rạng sáng 29-3, nhóm gồm 12 thanh thiếu niên (đã bị khởi tố hoặc mời làm việc) cùng nhiều người khác chưa rõ lai lịch tụ tập, chạy xe máy tốc độ cao trên đường 2-9.

Nhóm này mang theo hung khí, liên tục rú ga, nẹt pô nhằm thị uy và tìm các nhóm khác để đánh nhau.

Khi đến đoạn giao nhau giữa đường 2 Tháng 9 và Phan Đăng Lưu, nhóm này phát hiện anh BXH (21 tuổi) chạy xe máy chở theo hai người khác.

Mặc dù không có mâu thuẫn từ trước, nhóm này vẫn hò hét, áp sát, truy đuổi nhằm gây sự.

Bỗng dưng bị truy đuổi, anh H hoảng loạn lái xe bỏ chạy về hướng đường Nại Nam 2 thì tự tông vào rào chắn, ngã xuống đường.

Sau đó, cả nhóm dừng xe, dùng hung khí và chân tay tấn công, đập phá xe máy, đồng thời đánh anh H. Sau đó cướp xe máy, rời khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với bảy trong số 12 người trong nhóm.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố 10 người về hành vi gây rối trật tự công cộng vì tụ tập đông người, gây gỗ, làm náo loạn tuyến đường 2-9 vào rạng sáng 29-3.