Bắt khẩn cấp người đánh 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng 08/04/2026 11:13

Ngày 8-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghi phạm đánh hai nữ nhân viên gác chắn. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 6-4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc chị Trương Thị Diệp Thúy (37 tuổi, ngụ phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (44 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu thì Phúc chạy xe đến, cố tình vượt qua gác chắn nhưng bị ngăn cản.

Không chấp hành quy định, Phúc đã cự cãi, sau đó cùng con là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (dưới 18 tuổi) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn.

Mặc dù được người dân can ngăn, nghi phạm vẫn tiếp tục có hành vi hành hung, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Hậu quả, hai nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện đang điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, tạm giữ Phúc.

Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đối với Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai, Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.