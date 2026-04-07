Người phụ nữ hành hung 2 nhân viên gác chắn đã nhiều lần gây mất trật tự 07/04/2026 15:35

(PLO)- Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đề nghị công an điều tra vụ hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị người phụ nữ hành hung.

Ngày 7-4, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng có báo cáo vụ nhân viên gác chắn đường ngang Thanh Khê, Đà Nẵng bị đánh trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, lúc 20 giờ 7 phút ngày 6-4, tại đường ngang Thanh Khê đường sắt Hà Nội – TP.HCM, hai nhân viên gác chắn là TTDT, NTMT đóng chắn để chuẩn bị đón tàu từ ga Đà Nẵng đi ga Kim Liên.

Người phụ nữ kéo lê nhân viên gác chắn ra khu vực đường ngang. Ảnh: TN

Khi chắn đã đóng, các phương tiện đường bộ đã dừng lại thì một phụ nữ chạy xe máy cố tình dắt xe vượt qua dàn chắn đi vào trong phạm vi đường ngang.

Lúc này, nhân viên gác chắn nhắc nhở nhưng người này không chấp hành, dừng xe trong phạm vi đường ngang, chửi bới, xúc phạm nhân viên.

Đến 20 giờ 11 phút cùng ngày, người này cùng một phụ nữ khác dùng mũ bảo hiểm tấn công, đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt hai nhân viên gác chắn. Hai người này xô đẩy, kéo hai nhân viên ra giữa đường ngang tiếp tục hành hung.

Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của người đi đường. Tuy nhiên, những người này vẫn tiếp tục chửi bới, lăng mạ, đe doạ.

Vụ việc khiến hai nhân viên gác chắn bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn tâm lý và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã báo Công an phường Thanh Khê. Đồng thời, công ty bố trí người thay thế hai nữ nhân viên để đảm bảo tàu chạy an toàn, thông suốt.

Theo Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, người phụ nữ đánh nhân viên có nhà ở ngay phía sau gác chắn, đã nhiều lần có hành vi gây mất trật tự, đe dọa nhân viên trong quá trình làm nhiệm vụ.

Người phụ nữ xô đẩy nhân viên gác chắn ngã xuống nền. Ảnh: TN

Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho rằng vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn tàu chạy.

Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm những người liên quan.

Trả lời PV ngày 7-4, Công an phường Thanh Khê xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra, xử lý theo quy định.

Như PLO thông tin, tối 6-3, mạng xã hội xôn xao với clip hai nữ nhân viên gác chắn ở Đà Nẵng bị hai người phụ nữ hành hung.