2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị đánh tới tấp, cộng đồng mạng phẫn nộ 06/04/2026 23:22

(PLO)- Vụ việc hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt ở TP Đà Nẵng bị hai người phụ nữ xông vào đánh tới tấp nhận được sự quan tâm, phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Tối 6-4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ xô xát với nhân viên gác chắn.

Theo clip, vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 10 phút, tại Km 788+515 (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Vụ việc được người dân ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Khi hai nữ nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ trong trạm gác, một phụ nữ xuất hiện. Người này lớn tiếng chửi bới, mặc cho hai nữ nhân viên phớt lờ.

Sau đó, người phụ nữ dùng tay xô vào mặt một nhân viên, nhân viên còn lại thấy hành vi này, đã lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp. Bất ngờ, một người phụ nữ khác xuất hiện, xông vào đánh hai nữ nhân viên.

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc giữa bốn người phụ nữ đã nhanh chóng chạy tới can ngăn.

Trong tối 6-4, trang fanpage Đường sắt Việt Nam đăng thông tin ban đầu về vụ việc.

Nữ nhân viên gác chắn bị xô ngã. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, khi hai nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ đón tàu tại Km788+515, đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ nhưng người phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố lạng lách vượt đèn đỏ, áp sát đường ray khi tàu đang đi tới.

Nhân viên gác chắn TTDT và NTMT đã liên tục cảnh báo để ngăn chặn hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tuy nhiên người phụ nữ đã không tuân thủ mà còn lao vào hành hung hai nữ nhân viên gác chắn.

Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã báo cáo sự việc trên cho Công an phường Thanh Khê, đồng thời đưa hai nhân viên lên bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.