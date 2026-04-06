Chơi game xong, nhóm thiếu niên rủ nhau đi mua xà beng để trộm cắp 06/04/2026 19:22

(PLO)- Sau khi chơi game, nhóm thiếu niên ở TP Đà Nẵng rủ nhau đi mua xà beng, dạo quanh các tuyến đường tìm nơi sơ hở để trộm cắp.

Ngày 6-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS đang tạm giữ Ngô Thanh Thương, Trương Tấn Hoàng Hiệp và Võ Lê Nhật Duy (cùng 15 tuổi, ngụ khối phố Ngân Giang, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Một trong ba nghi phạm. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 2-4, sau khi chơi game tại quán Internet khu vực Chợ Chiều (phường Điện Bàn Đông), Duy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và rủ Thương, Hiệp tham gia. Đến tối cùng ngày, Duy chạy xe máy chở cả nhóm đi mua một cây xà beng để làm công cụ gây án.

Khoảng 0 giờ ngày 3-4, nhóm chạy xe máy đi tìm địa điểm sơ hở để trộm cắp. Khi đến cửa hàng điện thoại di động CT (thôn Hương An, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng), cả nhóm thống nhất thực hiện hành vi trộm cắp.

Duy đứng ngoài cảnh giới, Thương và Hiệp dùng xà beng phá khóa cửa chính, đột nhập vào bên trong, tiếp tục phá cửa kính tủ trưng bày để lấy tài sản.

Nhóm đã lấy năm điện thoại iPhone các loại, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Khi đến khu vực Vườn Cọ Điện Dương (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), cả nhóm dừng lại chia nhau "chiến lợi phẩm" cất giữ.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nhóm trên, thu giữ tang vật là điện thoại, xe máy và tiền do bán tài sản trộm cắp mà có.