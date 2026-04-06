2 ô tô đối đầu ở Đà Nẵng làm 4 người thương vong 06/04/2026 14:31

(PLO)- Hai chiếc ô tô đối đầu nhau trên tuyến ĐT611 qua TP Đà Nẵng khiến bốn người thương vong.

Ngày 6-4, Công an xã Quế Sơn Trung (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày (6-4), xe tải 92C-136… do tài xế NVT (52 tuổi, ngụ xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) cầm lái chạy đường ĐT611.

Khi đến đoạn qua thôn Phước Thành (xã Quế Sơn Trung) thì xảy ra va chạm với xe ô tô bốn chỗ mang biển số 43A-875… do ông TVT (32 tuổi, ngụ xã Quế Sơn) chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bốn người ngồi trên ô tô bốn chỗ bị thương nặng.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người có mặt ở gần đã đưa những người bị nạn đến Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một phụ nữ đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.