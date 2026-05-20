Bắt tạm giam Trạm trưởng kiểm lâm môi giới hối lộ để bao che nuôi động vật hoang dã 20/05/2026 15:16

(PLO)- Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lời và Trương Thị Thu Hà do liên quan hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động kinh doanh động vật hoang dã.

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai người liên quan đến hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động kinh doanh, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Thông báo trước để chủ cơ sở tẩu tán tang vật

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM trong "cao điểm 45 ngày, đêm" về phòng chống vi phạm lĩnh vực kinh tế và môi trường, Phòng PC03 đã rà soát và phát hiện dấu hiệu sai phạm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn.

Công an thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Lời. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 7-5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, TP.HCM do bà Trương Thị Thu Hà (48 tuổi) làm chủ.

Tuy nhiên, do được báo trước thông tin, bà Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều động vật hoang dã vào kho cất giấu nhằm đối phó.

Qua kiểm tra kho cách địa điểm kinh doanh khoảng 20 m, tổ công tác phát hiện 433 cá thể động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, gồm 430 con chim và ba cá thể bò sát.

Bà Hà trước đó đã được Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu "chỉ đường" để cất giấu chim và một số động vật hoang dã. Ảnh: CA

Kết quả giám định cho thấy có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật này đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cứu hộ.

Trạm trưởng nhận tiền để "phím trước"

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Lời (48 tuổi), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, là người được cử tham gia đoàn kiểm tra. Tuy nhiên ông Lời đã lợi dụng nhiệm vụ để thông báo trước cho chủ cơ sở né tránh việc xử lý.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật nuôi nhốt trái phép, bà Hà liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (41 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đặt mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội.

Đồng thời, bà Hà nhờ ông Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh trái quy định và nhiều lần đưa tiền cho người này để được hỗ trợ.

Công an đã khởi tố bà Hà. Ảnh: CA

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Thu Hà về tội đưa hối lộ và Nguyễn Văn Lời về tội môi giới hối lộ. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan đến việc cấp bảng kê lâm sản trái phép.

Theo Công an TP.HCM, từ đầu tháng 5-2026 đến nay, lực lượng chức năng TP.HCM đã tăng cường kiểm soát, phát hiện nhiều cơ sở vi phạm về bảo tồn động vật hoang dã.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc tiếp tay cho sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự.