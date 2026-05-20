Bẫy chim trên đèo Bảo Lộc, bị điện cao thế phóng tử vong 20/05/2026 14:05

(PLO)- Người đàn ông dùng sào bằng kim loại để bẫy chim đã chạm vào đường dây cao thế tại khu vực đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng...

Ngày 20-5, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã có báo cáo vụ tai nạn do điện giật khiến một người tử vong tại khu vực đèo Bảo Lộc thuộc thôn 12, xã Đạ Huoai 2.

Theo đó, khoảng 11 giờ 13 phút ngày 19-5, Điện lực Đạ Huoai nhận thông tin từ Công an xã Đạ Huoai 2 cho biết vừa xảy ra tai nạn điện trong dân tại khu vực đèo Bảo Lộc.

Hiện trường nơi nạn nhân tử vong

Ca trực vận hành đã cắt điện để cô lập vị trí người dân bị tai nạn. Đơn vị cử cán bộ, nhân viên đến hiện trường phối hợp với Công an xã Đạ Huoai 2 kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Qua rà soát nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân trong quá trình đi bẫy chim đã dùng cây sào bằng kim loại vươn cao và chạm vào dây pha bìa đường dây 22kV trên không. Hành vi này gây phóng điện làm nạn nhân bị điện giật, dẫn đến tử vong.

Công an xã Đạ Huoai 2 xác định danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Hoàng T (41 tuổi), ngụ xã Phú Lâm, TP Đồng Nai.

Điện lực Đạ Huoai đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã Đạ Huoai 2 lập biên bản, phong tỏa hiện trường để điều tra.

Điện lực Đạ Huoai đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sử dụng điện an toàn trong nhân dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được dùng sào hoặc trèo lên cột điện để bẫy chim, săn bắn động vật gần đường dây lưới điện cao áp để không xảy ra các vụ tai nạn điện đáng tiếc.