2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng bị đánh đã phải nhập viện 07/04/2026 10:17

(PLO)- Hai nữ nhân viên đường sắt bị đánh tại trạm gác chắn ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang hoảng loạn tâm lý, nằm viện để theo dõi sức khoẻ.

Sáng 7-4, ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết đơn vị đã báo cáo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin ban đầu vụ việc hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung vào tối 6-4.

Vụ việc xảy ra tối 6-4. Ảnh: TN

Theo ông Sơn, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công ty đã đến trạm gác chắn, mời công an đến làm việc. Đồng thời, công ty gọi xe cấp cứu đưa hai nhân viên bị đánh đến Bệnh viện Đà Nẵng.

“Hiện nay chúng tôi đang chờ kết luận của bác sĩ nhưng hai nhân viên đang có dấu hiệu hoảng loạn tâm lý, đau đầu, chóng mặt”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm, thông tin ban đầu hai người phụ nữ đánh nhân viên đường sắt có quan hệ mẹ con. Khi công an đến làm việc, hai người này và người chồng còn có thái độ coi thường, đòi lao vào tiếp tục đánh nhân viên.

“Nhân viên đang làm công tác đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi đường sắt, thế mà họ vượt đèn đỏ, đánh người thì đó là hành vi côn đồ, thiếu ý thức”, ông Sơn bức xúc.

Cũng trong sáng nay (7-4), lãnh đạo Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận, xác minh làm rõ vụ việc.

Người phụ nữ mặc đồ trắng dùng mũ bảo hiểm đánh nhân viên gác chắn. Ảnh: TN

Như PLO đã thông tin, tối 6-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ xô xát với nhân viên gác chắn. Vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 10 phút, tại Km 788+515 (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Nội dung clip thể hiện, khi hai nữ nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ trong trạm gác, một phụ nữ xuất hiện. Người này nói chuyện lớn tiếng, mặc cho hai nữ nhân viên phớt lờ.

Sau đó, người phụ nữ dùng tay tấm công vào mặt một nhân viên, nhân viên còn lại thấy hành vi này đã lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp. Bất ngờ, một người phụ nữ khác xuất hiện, xông vào đánh hai nữ nhân viên.

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc giữa bốn người phụ nữ đã nhanh chóng chạy tới can ngăn.