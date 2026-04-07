Nữ nhân viên gác chắn đường sắt: 'Tôi bị đánh quá nhiều, choáng váng!' 07/04/2026 16:11

(PLO)- Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị đánh tới tấp vào đêm 6-4 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hai nhân viên gác chắn đường sắt bị đánh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TN

Hai nhân viên là chị Trương Thị Diệp Thúy và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền. Hai chị cho biết đến giờ vẫn còn hoảng loạn, cơ thể đau nhức do bị đánh.

Theo chị Tuyền, 21 năm làm việc trong ngành đường sắt, đêm qua là lần đầu tiên chị bị đánh khi làm nhiệm vụ. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai chị đã kéo gác chắn, bật tín hiệu đèn đỏ để đảm bảo an toàn cho tàu chạy qua.

Tuy nhiên, một người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều đến, tìm cách vượt qua gác chắn để về nhà. Người này luồn qua khe hở nên nhân viên chặn lại, ngăn cản hành vi mất an toàn.

Dù vậy, người phụ nữ hất các viên đá đã chặn sang một bên để dắt xe vào khu vực đường ray, lớn tiếng chửi bới. Khi đoàn tàu vừa đi qua, người này lao tới đánh tới tấp vào đầu, mặt hai nữ nhân viên; một người thân ở gần đó cũng lao vào đánh cùng.

Vụ việc được người dân quay clip đăng lên mạng xã hội. Ảnh: TN

“Tôi bị đánh nhiều cái làm choáng váng, không rõ bao nhiêu cái vào đầu, khi xem lại camera mới biết”, chị Thuý kể.

Cũng theo chị Thuý, một số người dân ở gần đã kịp thời đến can ngăn. Nhờ đó việc hành hung dừng lại nhưng người phụ nữ này vẫn có lời lẽ tục tĩu, thách thức.

Hai nữ nhân viên đường sắt mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm.