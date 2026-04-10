Nợ nần, thanh niên làm giả sổ hồng đi lừa đảo 10/04/2026 09:39

(PLO)- Do nợ nần nhiều người, thanh niên ở Đà Nẵng lên mạng làm giả sổ hồng rao bán để lừa tiền của bị hại.

Ngày 10-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Tổ điều tra Khu vực 2, Văn phòng Cơ quan CSĐT vừa tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy (26 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Công an đọc lệnh bắt đối với Huy. Ảnh: CA

Huy bị bắt tạm giam để điều tra về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 9-2025, do nợ tiền nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Huy nảy sinh ý định lừa đảo.

Huy lên mạng xã hội tìm kiếm các dịch vụ làm giả sổ hồng rồi đặt làm giấy tờ giả thửa đất tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (thuộc phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng). Nội dung giả mạo này thay đổi thông tin người nhận chuyển nhượng thành tên của Huy.

Sau khi nhận được giấy tờ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Đến tháng 11-2025, sau khi thương lượng thành công, Huy đã nhận số tiền đặt cọc gần 500 triệu đồng từ bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Huy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.