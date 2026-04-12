Người đàn ông bị Công an Trung Quốc truy nã sa lưới khi trốn ở Đà Nẵng 12/04/2026 12:14

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt giữ người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị công an nước này truy nã.

Ngày 12-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Wang Hua (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) theo đề nghị của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và phía Trung Quốc về hành vi vi phạm pháp luật tại nước ngoài.

Bàn giao Wang Hua (áo trắng, chính giữa) cho phía Công an Trung Quốc. Ảnh: CA

Theo đó, tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng và Bộ Công an, Phòng CSHS đã rà soát, xác minh những người có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Qua đó, cảnh sát xác định Wang Hua đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngay sau đó, Phòng CSHS phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra tại phòng 3226, chung cư Mường Thanh (phường Ngũ Hành Sơn), cảnh sát phát hiện một nam công dân Trung Quốc có tên Wang Hua lưu trú với thông tin trùng khớp nên tiến hành bắt giữ.

Wang Hua. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Wang Hua đã xuất trình hộ chiếu và khai nhận toàn bộ thông tin cá nhân phù hợp với lệnh truy nã của Công an Trung Quốc.

Ngày 11-4, Phòng CSHS phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an hoàn tất thủ tục, bàn giao Wang Hua cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.