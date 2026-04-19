Bất ngờ với danh tính 'cô đồng' 25 tuổi vừa bị công an Đà Nẵng bắt 19/04/2026 19:36

(PLO)- Nguyễn Đức Quyền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19-4, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Quyền (25 tuổi, ngụ xã Trung Giã, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 31-3, chị TTTr (ngụ xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) vào Đà Nẵng du lịch.

Trong lúc ngồi uống cà phê trên đường Bạch Đằng, chị Tr truy cập Facebook và thấy tài khoản tên Nguyễn Thùy Linh có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải nội dung xem tử vi, tình duyên, công danh, cho số….

Nguyễn Đức Quyền bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Tin tưởng đây là “cô đồng” thật, chị Tr đã chủ động liên hệ để xem bói, cầu may. Theo yêu cầu của tài khoản này, chị Tr đã hai lần chuyển “tiền lễ” với tổng số tiền 1 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Duc Quyen.

Sau đó, Quyền tiếp tục yêu cầu chị Tr gửi ảnh khuôn mặt, chỉ tay để xem kỹ hơn, đồng thời dụ dỗ mua thêm “lễ cúng”. Sau nhiều lần trao đổi, chị Tr tiếp tục chuyển thêm 3 triệu đồng.

Không dừng lại, Quyền còn chào mời “cho số đánh đề” với giá từ 4 - 5 triệu đồng mỗi con số. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Tr đã kịp thời trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng xác định, chủ tài khoản nhận tiền là Nguyễn Đức Quyền. Tại cơ quan công an, Quyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do cần tiền tiêu xài cá nhân, từ đầu năm 2024, Quyền mua lại một tài khoản Facebook có sẵn lượng lớn người theo dõi. Sau đó, Quyền sử dụng hình ảnh “cô đồng” và đăng tải các nội dung mê tín như xem bói, xin lộc, cho số… nhằm tạo lòng tin.

Để tăng tương tác, Quyền còn sử dụng các ứng dụng tăng lượt thích, bình luận và công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung thu hút. Khi có người liên hệ, Quyền yêu cầu chuyển “tiền lễ”, sau đó tiếp tục dẫn dắt, đưa ra nhiều lý do buộc nạn nhân chuyển thêm tiền, qua đó chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại di động của Quyền, trong đó lưu trữ nhiều dữ liệu liên quan như lịch sử đăng nhập tài khoản Facebook, ứng dụng ngân hàng và sao kê giao dịch.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định.