Nhiều người nước ngoài 'quên' đăng ký cư trú tại chung cư ở TP.HCM 02/05/2026 08:56

(PLO)- Kiểm tra đột xuất hai khu chung cư trên địa bàn, lực lượng chức năng TP.HCM phát hiện hàng chục trường hợp người Việt Nam và người nước ngoài vi phạm đăng ký cư trú.

Ngày 2-5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương thực hiện đợt cao điểm kiểm tra cư trú, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đợt kiểm tra diễn ra tại các khu chung cư, khu đô thị mới, tập trung vào lĩnh vực cư trú và hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú. Cụ thể, rạng sáng 30-4, tổ công tác đã kiểm tra 24 căn hộ tại hai chung cư The View và chung cư Sơn Thịnh 9.

Lực lượng Công an TP.HCM kiểm tra hành chính tại một căn hộ chung cư. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận có 133 nhân khẩu đang cư trú (gồm 84 người Việt Nam và 29 người nước ngoài). Qua đối chiếu, công an phát hiện 19 người Việt Nam và bảy người nước ngoài vi phạm quy định về đăng ký cư trú.

Đáng chú ý, tại một căn hộ cho thuê lưu trú ở chung cư Sơn Thịnh có chín trường hợp chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý theo quy định.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng công an kết hợp tuyên truyền cho cư dân về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đồng thời thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư và cập nhật thông tin biến động về nhân khẩu trên phần mềm quản lý.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân của người nước ngoài cư trú tại chung cư. Ảnh: CA

Song song với xử lý vi phạm, tổ công tác đã hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai. Việc này nhằm giúp cư dân tối ưu hóa ứng dụng, giảm bớt các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc khám chữa bệnh.

Nhiều trường hợp vi phạm quy định về đăng ký tạm trú đã bị lực lượng chức năng lập biên bản. Ảnh: CA

Công an TP.HCM đề nghị cư dân đang sinh sống tại các khu chung cư, khu đô thị mới phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về cư trú, kinh doanh và an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, người dân cần đề cao cảnh giác, kịp thời cung cấp các tin tức có giá trị để cơ quan công an ngăn chặn, xử lý tội phạm.

Đại diện tổ công tác đối chiếu thông tin cư trú trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: CA

Phòng PC06 khuyến cáo các trường hợp chưa đăng ký cư trú hoặc chưa có định danh điện tử mức độ hai cần liên hệ ngay công an phường nơi cư trú hoặc Phòng PC06 để được hướng dẫn.

Các chủ hộ cho thuê căn hộ có thể phối hợp với Ban quản lý chung cư hoặc cơ quan công an để thực hiện thủ tục khai báo cho khách thuê, tránh các vi phạm pháp lý không đáng có.