Công an vào cuộc vụ quán cơm ở Phan Thiết bị tố "chặt chém" đĩa cơm... 35.000 đồng 03/05/2026 10:12

Sáng 3-5, chị M, chủ quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang (khu vực TP Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Tuyên Quang đã làm việc với hai bên để hòa giải vụ quán cơm này bị khách tố "chặt chém" đĩa cơm 35.000 đồng. Sau khi làm việc với công an, chủ quán cơm đã xóa clip về vụ lùm xùm này trên mạng xã hội.

Người phụ nữ cho rằng bị quán cơm "chặt chém" khi bán đĩa cơm giá 35.000 đồng . Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trưa 2-5, trên trang Facebook Review du lịch Mũi Né - Phan Thiết xuất hiện bài viết với nội dung khách thấy quán bình dân nên vào ăn và bị tính tiền đến 60.000 đồng/phần. Phần ăn gồm đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm rau xào, giá 35.000 đồng và một tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng.

Theo nội dung bài viết này, khi khách phản ánh bán giá đắt đã bị chủ quán đuổi ra khỏi quán. Khách đặt câu hỏi giá như thế này có đúng với giá cơm bình dân ở Phan Thiết chưa?

Ngay sau đó, bài viết nhận hàng chục bình luận, hầu hết cho rằng giá này hợp lý, chưa kể ngày nghỉ lễ…

Sau khi bài viết “bóc phốt” trên đăng khoảng vài tiếng đồng hồ, chiều cùng ngày, trên Facebook chia sẻ một clip ngắn có hình ảnh một đôi nam nữ đi ô tô điện liên tục nói về việc đĩa cơm bình dân nhưng có giá đến 35.000 đồng. Hai người này cho rằng đây là “chặt chém”, sẽ không đến quán này ăn nữa. Trong khi đó, người bán cơm phân trần đĩa cơm 35.000 đồng là giá thường ngày, hợp lý…

Sau khi xuất hiện thông tin về vụ việc trên mạng xã hội, Công an xã Tuyên Quang làm việc với hai bên để hòa giải. Công an đề nghị cả hai phía xóa nội dung đã đăng.

Để tìm hiểu vụ việc này, chúng tôi đã liên lạc với chị M, chủ quán cơm. Theo chị M, trưa 2-5 có đôi nam nữ đậu xe hơi, vào quán gọi một tô bánh canh với hai lát chả cá lớn giá 40.000 đồng; một tô canh khổ qua loại lớn giá 25.000 đồng và một dĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm trứng chiên, mắm chưng ăn kèm giá 35.000 đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ yêu cầu bỏ trứng chiên, mắm chưng ra.

Khi tính tiền, chủ quán tính ba món nói trên 100.000 đồng. Lập tức người phụ nữ phản ứng cho rằng chủ quán cơm thấy biển số xe lạ nên "chặt chém".

Sau khi thấy bài viết có nội dung không đúng về quán cơm, chị M đã đăng clip quay lại sự việc trên Facebook. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, hai người khách quay lại quán cơm và mời Công an xã đến yêu cầu xử phạt quán cơm, không chịu hòa giải.

Công an xã Tuyên Quang giải thích việc hai bên đăng hình ảnh, nội dung về quán cơm lên Facebook và đặc biệt cả hai dùng điện thoại quay clip làm ồn ào trong quán cơm, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng... Khi đó, hai người khách mới chấp nhận hòa giải rồi rời đi.

Theo chị M, chị và gia đình mong mọi người hiểu vì quán cơm phải thuê mặt bằng. Những ngày nghỉ lễ khách đông phải thuê mướn thêm nhân công nên giá một đĩa cơm 35.000 đồng là hợp lý. Chị M nói sự việc đã được hòa giải, quán cơm chỉ mong mọi chuyện sớm chấm dứt để làm ăn.