'Mỗi thành tựu của đất nước đều có dấu ấn của người công nhân Việt Nam' 01/05/2026 05:53

Nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 và 1-5-2026), ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã gửi thư tới cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động cả nước, người lao động Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Trong thư, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết cách đây 140 năm, từ cuộc đấu tranh kiên cường của gần 40.000 công nhân tại Chicago (Hoa Kỳ) đòi “ngày làm việc 8 giờ”, Ngày Quốc tế Lao động đã ra đời. Sự kiện này trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết đấu tranh vì quyền lợi của người lao động tiến bộ, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trải qua 140 năm với nhiều biến động của lịch sử, tinh thần đó vẫn giữ nguyên giá trị. Tinh thần này tiếp tục truyền cảm hứng cho các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: V.LONG

Tại Việt Nam, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh truyền bá từ sớm. Tinh thần này hòa quyện với truyền thống yêu nước, trở thành động lực thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ.

Giai cấp công nhân Việt Nam từng bước trưởng thành, tham gia vào đời sống chính trị và trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau gần một thế kỷ phát triển, giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho các giai đoạn phát triển của đất nước.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong mỗi thành tựu của đất nước đều có dấu ấn của người công nhân Việt Nam. Đó là sự cần cù, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước.

Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn. Công đoàn là đại diện tin cậy, là chỗ dựa của đoàn viên và người lao động.

Nhiều chương trình, hoạt động thiết thực đã được triển khai như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, đề ra định hướng và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó có quyết tâm thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Những định hướng này đã được cụ thể hóa trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là cơ sở để tổ chức Công đoàn triển khai trong thời gian tới, thể hiện trách nhiệm trước vận hội mới của đất nước.

Theo ông, kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động là dịp để ôn lại truyền thống của phong trào công nhân quốc tế và giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp hướng tới tương lai với quyết tâm cao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động. Mỗi người cần phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Người lao động cần tăng cường đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh sáng tạo. Đồng thời tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Ông cũng đề nghị đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.