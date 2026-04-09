Lấy ý kiến hoán đổi lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Kết quả bất ngờ 09/04/2026 09:14

(PLO)- Sau gần một ngày lấy ý kiến, các phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 do Tổng Liên đoàn đưa ra, hiện chưa có lựa chọn nào chiếm ưu thế tuyệt đối.

Đến 9 giờ ngày 9-4, Fanpage Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ghi nhận gần 70.500 người lao động tham gia góp ý về phương án hoán đổi lịch nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5.

Kết quả cho thấy các ý kiến khá phân tán. Trong đó, 33% người lao động chọn phương án hoán đổi ngày 27-4 sang 29-4. Với cách sắp xếp này, người lao động có thể nghỉ liên tục 3 hoặc 5 ngày, tùy theo chế độ làm việc của từng cơ quan, đơn vị.

Có 26,3% ý kiến đề xuất hoán đổi ngày 27-4 sang 2-5. Phương án này được cho là phù hợp với nhóm lao động làm việc 6 ngày/tuần, giúp họ có thể nghỉ liền 4 ngày.

Kết quả lấy ý kiến người lao động đến 9 giờ ngày 9-4, còn 1 tiếng nữa việc lấy ý kiến sẽ kết thúc.

Trong khi đó, 26,2% người lao động lựa chọn giữ nguyên lịch nghỉ như quy định hiện hành, không thực hiện hoán đổi. Số còn lại đưa ra các đề xuất khác hoặc bày tỏ quan điểm riêng, trong đó có ý kiến đề nghị không nghỉ.

Như vậy, không có phương án nào nhận được sự đồng thuận vượt trội. Tuy nhiên, phương án hoán đổi sang ngày 29-4 được đánh giá phù hợp với số đông, nhất là nhóm làm việc 5 ngày/tuần, khi có thể tận dụng kỳ nghỉ dài để nghỉ ngơi hoặc du lịch.

Ở chiều ngược lại, phương án hoán đổi sang ngày 2-5 hướng đến nhóm lao động làm việc 6 ngày/tuần, vốn ít có điều kiện nghỉ dài ngày.

Đáng chú ý, một bộ phận không nhỏ người lao động bày tỏ mong muốn không nghỉ lễ để đi làm, qua đó tăng thêm thu nhập. Điều này phần nào phản ánh thực tế một số người lao động đang gặp khó khăn, có nhu cầu cải thiện thu nhập trong bối cảnh hiện nay.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc lấy ý kiến nhằm có thêm cơ sở thực tiễn, từ đó đối chiếu với các quy định pháp luật và trao đổi với cơ quan chức năng để lựa chọn phương án phù hợp.

Dự kiến, thời gian lấy ý kiến trên Fanpage Công đoàn Việt Nam sẽ kéo dài đến 10 giờ cùng ngày.