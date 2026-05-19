Đắk Lắk: Có một chú voi đã chết ở trong rừng 19/05/2026 11:43

(PLO)- Một chú voi đực nặng 4,6 tấn ở Đắk Lắk vừa chết trong rừng, nghi bị sét đánh.

Ngày 19-5, một lãnh đạo UBND xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận một con voi đực trên địa bàn vừa chết trong rừng, chưa rõ nguyên nhân.

Theo lãnh đạo này, trước khi chết, con voi này hoàn toàn khỏe mạnh. Người dân nghi ngờ voi bị sét đánh chết. Hiện chủ voi đã đưa xác voi về để chôn cất theo phong tục.

Voi Plăng chết chưa rõ nguyên nhân, nghi bị sét đánh. Ảnh: T.H

Còn theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn voi- cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk, lúc 9 giờ ngày 18-5, ông Y Lít Ksơr- chủ của voi Plăng- phát hiện con voi này đã chết.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh nguyên nhân voi Plăng chết.

Tại thời điểm kiểm tra, các bộ phận trên cơ thể voi còn nguyên vẹn, không có dấu vết ngoại lực tác động. Hiện trường xung quanh chỗ voi chết không có dấu hiệu bất thường.

Cơ quan chức năng nhận định voi Plăng chết không rõ nguyên nhân, chưa phát hiện có tác động ngoại lực hay bất kỳ tác động nào từ con người.

Voi Plăng năm nay 44 tuổi, là voi đực, có hai ngà, nặng 4,6 tấn, được hợp đồng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo tồn voi- cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk từ tháng 1-2026 để không phục vụ du lịch cưỡi voi.

Theo ông Y Lít Ksơr, ngày 17-5 voi vẫn ăn uống, hoạt động bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào về sức khoẻ. Tuy nhiên, ngày 17-5, khu vực chăn thả voi Plăng có mưa lớn, sấm sét.