Từ 1-7, tăng mức đóng BHXH tối đa lên 50,6 triệu đồng/tháng 18/05/2026 16:19

(PLO)- Khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cũng được điều chỉnh. Trong đó, mức tối đa để đóng BHXH là 50,6 triệu đồng/tháng.

Theo Luật BHXH 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Trong giai đoạn chưa bỏ lương cơ sở thì mức tham chiếu được xác định bằng lương cơ sở. Do đó, từ ngày 1-7-2026, khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng thì mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất tăng lên là 2,53 triệu đồng và cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng.

Tiền lương đóng BHXH được tính thế nào?

Luật BHXH và Nghị định 158/2025 quy định cụ thể cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho từng nhóm đối tượng.

Với nhóm hưởng lương theo quy định của Nhà nước. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH gồm tiền lương theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp như phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Nhóm này gồm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân quốc phòng; công nhân công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu…

Với người lao động trong doanh nghiệp. Đây là nhóm phổ biến nhất hiện nay. Theo quy định, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH gồm 3 khoản: Mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động. Các khoản phụ cấp lương. Các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ lương.

Các khoản này phải được thỏa thuận trong hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trường hợp người lao động ngừng việc nhưng vẫn được trả lương bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu đóng BHXH thì vẫn phải đóng BHXH theo mức lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Một số nhóm đặc thù được chọn mức đóng gồm: Nhóm như người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã có hưởng lương… được quyền lựa chọn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Tuy nhiên, mức lựa chọn thấp nhất phải bằng mức tham chiếu và cao nhất vẫn bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Sau ít nhất 12 tháng đóng BHXH theo mức đã chọn, người lao động được quyền thay đổi lại mức tiền lương làm căn cứ đóng.

Riêng người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì tiền lương đóng BHXH được xác định theo hợp đồng lao động ký kết hoặc quy đổi theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Ngoài ra, với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH do Chính phủ quy định.

Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng tăng từ 1-7

Việc tăng lương cơ sở cũng kéo theo nhiều khoản trợ cấp BHXH tăng theo.

Theo quy định mới, mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% lương cơ sở đối với thân nhân người lao động qua đời và bằng 70% lương cơ sở với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.