Tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR tại Nghệ An 17/05/2026 14:06

(PLO)- Người tham gia chương trình trải nghiệm VR sẽ được đứng tại đúng vị trí lịch sử cách đây hơn 80 năm, hòa mình vào bầu không khí thiêng liêng.

Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, từ ngày 17 đến 19-5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên diễn ra chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo mang tên “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Khu di tích nằm trên địa bàn xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của Báo điện tử VTC News, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT và nhiều đơn vị đồng hành.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên. Sự kiện này gắn với lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia và thí điểm chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.

Đông đảo học sinh, thế hệ trẻ đến với trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR "Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Tiếp nối thành công của dự án “Trở về thời khắc thiêng liêng” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, ban tổ chức tiếp tục đưa không gian lịch sử Quảng trường Ba Đình năm 1945 trở lại bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại.

Thông qua kính VR, người tham gia có thể tự do di chuyển trong không gian 3D, tương tác trực tiếp với các bối cảnh lịch sử. Người xem sẽ được sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Theo ban tổ chức, toàn bộ bối cảnh được phục dựng tỉ mỉ với hình ảnh, âm thanh chân thực. Dự án tái hiện hành trình từ quê hương Kim Liên đến Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ngoài trải nghiệm VR, chương trình còn có nhiều hoạt động tương tác như hóa thân nhân vật bằng công nghệ CAM IP, lưu bút điện tử và tặng quà lưu niệm. Khách tham gia may mắn sẽ nhận được khăn lưu niệm, bưu thiếp, bản in Tuyên ngôn Độc lập.

Chương trình mở cửa tự do cho người dân và du khách.

Địa điểm trải nghiệm tại khuôn viên sân khấu Nhà Lá, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Thời gian mở cửa từ 7 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ hằng ngày, trong các ngày 17 đến 19-5.

Ban tổ chức kỳ vọng “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ trở thành điểm nhấn của Lễ hội Làng Sen năm nay. Chương trình góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho người dân, du khách khi về thăm quê Bác.