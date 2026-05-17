Chi tiết chuỗi hoạt động chính của Lễ hội Làng Sen 2026 tại Nghệ An 17/05/2026 16:36

(PLO)- Lúc 20 giờ đêm 18-5 sẽ diễn ra Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và du lịch đặc sắc. Dịp này cũng diễn ra lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên.

Sáng 16-5, trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người

Lễ hội Làng Sen bắt nguồn từ Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tổ chức lần đầu năm 1981 – phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Đảng và quê hương đất nước. Đến năm 2002, Nghệ An nâng quy mô thành Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh tổ chức hằng năm và lễ hội toàn quốc 5 năm một lần vào dịp sinh nhật Bác.

Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội trở thành hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước tham gia. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây là cơ hội quảng bá văn hóa xứ Nghệ, quê hương Làng Sen và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh.

Du khách về Làng Sen thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động chính của Lễ hội Làng Sen năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 30-5.

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) diễn ra lúc 14 giờ chiều 18-5.

Lễ rước ảnh Bác Hồ bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút đêm 18-5. Địa điểm từ nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Kim Liên vào lúc 20 giờ 10 phút đêm 18-5. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV, HTV tại địa điểm Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Đơn vị chủ trì là Sở VH-TT&DL Nghệ An, đơn vị phối hợp gồm Sở VH-TT&DL TP.HCM và các đơn vị liên quan. Chương trình nghệ thuật khai mạc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM và tỉnh Nghệ An.

Triển lãm chuyên đề “Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” khai mạc lúc 16 giờ 30 phút ngày 18-5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Đơn vị chủ trì là Sở VH-TT&DL lịch Nghệ An, đơn vị phối hợp là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Tổ chức không gian “Chợ Quê” kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, khai mạc ngày 18-5 tại xã Kim Liên. Không gian tổ chức trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm ocop, ẩm thực, sản phẩm sen để phục vụ khách du lịch.

Triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, khai mạc lúc 8 giờ ngày 19-5 tại địa điểm Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đơn vị chủ trì là Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ VH-TT&DL.

Trưng bày chuyên đề “Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc” và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Khu Di tích Kim Liên lúc 19 giờ 30 phút ngày 19-5 tại địa điểm Khu Di tích Kim Liên. Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc phối hợp Khu di tích Kim Liên thực hiện.

Khánh thành Dự án Thác 9 tầng thuộc Khu Du lịch văn hóa tại xã Kim Liên vào ngày 18-5. Đơn vị chủ trì là Tập đoàn T&T, đơn vị phối hợp là Sở VH-TT&DL Nghệ An.

Chương trình bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra lúc 20 giờ đêm 30-5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh.

Đáng chú ý, từ ngày 19 đến 23-5, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh diễn ra triển lãm “80 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2026).

Triển lãm tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Qua hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm khắc họa tinh thần toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập dân tộc theo lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian trưng bày được chia thành nhiều chuyên đề như: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam”, “Đất nước ngàn cân treo sợi tóc”, “Nhân dân cả nước hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Phát huy tinh thần kháng chiến trong thời đại mới”.

Ngoài ra, triển lãm còn có các không gian trưng bày của Nghệ An, Điện Biên, Hà Tĩnh, Gia Lai và TP Huế nhằm giới thiệu truyền thống cách mạng, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của các địa phương.