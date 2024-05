Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh' 19/05/2024 18:38

Lúc 20 giờ tối nay (19-5), tại Sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) diễn ra lễ bế mạc Lễ hội Làng Sen 2024 với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chương trình nghệ thuật "Từ Làng Sen đến TP Hồ Chí Minh" gồm ba chương: Chương 1 “Tháng 5 nhớ Bác”, Chương 2 “Hội Làng Sen bên Sông Lam” và chương ba “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chương trình do UBND tỉnh Nghệ An và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21-7-1969 – 21-7-2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024).

Hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, nhóm múa…của TP.HCM đã ra quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham dự, biểu diễn.

Trong chương trình nghệ thuật, các tiết mục ngoài nội dung về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện niềm kính yêu với Bác…, chương trình còn lồng ghép nhiều tiết mục đặc sắc về văn hóa, lễ hội, con người…. của Nghệ An và TP.HCM, mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực giữa hai địa phương.

Học sinh rước ảnh Bác Hồ tại khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy- Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM cho biết: “Chúng tôi mang đến cho nhân dân tỉnh Nghệ An một chương trình đậm đà bản sắc của vùng đất phương Nam, của TP.HCM đó là giới thiệu nghệ thuật truyền thống hát bội, giới thiệu múa bóng rỗi, đờn ca tài tử…những không gian văn hoá đặc trưng của TP.HCM cùng với những di sản văn hoá phi vật thể của Nghệ An như ví dặm, các loại hình văn hoá dân gian khác. Chúng tôi cùng với Nghệ An mong muốn làm nên một chương trình nhiều màu sắc văn hóa nhưng cũng sâu sắc và ý nghĩa”.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, Đài Truyền hình TP.HCM và NTV- Đài Truyền hình Nghệ An.

Trước đó, tối 11-5, tại Sân vận động Làng Sen, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 và Chương trình nghệ thuật “Vầng dương trời Việt”.