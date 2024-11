Sở Công Thương TP.HCM: Hợp chất xyanua tại các tiệm vàng bảo quản chưa đảm bảo 21/11/2024 17:04

(PLO)- Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết xyanua và hợp chất xyanua thường sử dụng cho ngành chế tác, gia công vàng, trang sức nhưng việc bảo quản này tại các tiệm kinh doanh vàng chưa đảm bảo điều kiện an toàn.

Chiều 21-11, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế- xã hội TP.HCM, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường, Sở Công Thương, đã thông tin về công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có sử dụng hóa chất xyanua.

Theo bà Tâm, xyanua và các hợp chất xyanua đang nằm trong danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh. Để được kinh doanh hóa chất này thì các đơn vị phải được Bộ Công Thương cấp giấy phép. Sau khi được cấp phép, Sở Công Thương TP.HCM sẽ tập trung tuyên truyền, tập huấn, làm việc tại các cơ sở kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường, Sở Công Thương TP.HCM. Ảnh: L.THOA

Bà Tâm cho biết theo dữ liệu Bộ Công Thương chia sẻ thì hiện trên địa bàn TP.HCM có 35 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế.

Vừa qua, sau đợt kiểm tra của Công an TP.HCM, Sở cũng phát hiện các đơn vị kinh doanh vàng có sử dụng hợp chất xyanua, đặc biệt là chất kali vàng xyanua, với một lọ rất nhỏ nhưng có giá trị lớn. Tuy nhiên, việc bảo quản chưa đáp ứng điều kiện an toàn, do đó, sắp tới Sở Công Thương sẽ tập huấn, tuyên truyền việc này.

Nói rõ hơn về việc này, bà Nguyễn Thị Minh Tâm cho biết xyanua và hợp chất của xyanua thường sử dụng cho ngành công nghiệp xi - mạ, tổng hợp thuốc trừ sâu, khai thác vàng, chế tác và gia công trang sức.

Trong chế tác vàng, hợp chất xyanua thường được sử dụng để làm chất làm bóng, chất tẩy rửa. Tuy nhiên việc sử dụng, bảo quản các hợp chất xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng chưa đảm bảo điều kiện an toàn.

“Theo quy định, hóa chất nguy hiểm sẽ không tồn chứa trong khu dân cư nhưng đơn vị sử dụng đang tồn trữ tại cơ sở của mình và người làm xi mạ cũng chưa được huấn luyện về an toàn hóa chất, chưa trang bị thiết bị phòng hộ lao động…” – bà Tâm thông tin.

Bà cũng cho biết doanh nghiệp kinh doanh vàng phần lớn là hội viên Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP và Sở Công Thương cũng quản lý Hội này. Vừa qua, Hội có đề nghị Sở tổ chức triển khai các quy định pháp luật trong sử dụng hóa chất, nhất việc sử dụng xyanua trong chế tác vàng.

Vị này cũng thông những vụ tự tử, đầu độc bằng xyanua thời gian qua phần lớn sử dụng từ hợp chất xyanua công nghiệp như kali xyanua, natri xyanua và quy cách đóng gói bằng can với khối lượng lớn, có giá trị thấp hơn.