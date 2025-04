Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của TP Cần Thơ còn ‘rất ít’ 12/04/2025 06:15

Chiều 11-4, tại buổi họp cơ quan báo, đài quý I-2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, đại diện một số cơ quan báo chí đã hỏi về kết quả thực hiện Nghị quyết 45/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Thông tin về việc này, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu chính sách đặc thù của TP Cần Thơ còn “rất ít”. Trong đó, có hai việc TP đã làm được là chính sách về đất đai và quy hoạch.

Cụ thể, Nghị quyết trao cho TP Cần Thơ thẩm quyền được chuyển mục đích sử dụng đất lúa dưới 500 ha thì TP đã làm được một số dự án.

UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo đài quý I-2025 vào chiều 11-4. Ảnh: NHẪN NAM

Về quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch chung Thủ tướng đã phê duyệt, phân cấp ủy quyền cho UBND TP được điều chỉnh cục bộ thì TP đã thực hiện một số điểm trong chính sách này.

Còn lại các chính sách khác chưa thực hiện được như chính sách tài chính ngân sách như ban hành mức phí lệ phí lòng đường, vỉa hè; thưởng thu vượt ngân sách trung ương trên địa bàn, được hưởng 50% (như Sở Tài chính thông tin năm 2022 và 2023 thu không vượt, năm 2024 thu vượt, TP đang làm thủ tục xin trung ương 114 tỉ đồng).

Về chính sách tăng thu nhập, ông Tuyên cho biết theo Nghị quyết 45 là 0,8 lần lương hiện hưởng nhưng quá trình triển khai thực hiện không thực hiện được, vì ngân sách TP tự chủ nhưng tự chủ hết sức khó khăn.

Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, tổng chi của TP khoảng 18.000 tỉ đồng nhưng thu cân đối chỉ khoảng trên 12.000 tỉ đồng, ngân sách trung ương vẫn đang hỗ trợ một số dự án. Có thể kể đến là cải tạo nâng cấp đoạn Km0-Km7 Quốc lộ 91, đường Vành đai phía Tây là ngân sách trung ương... Vì vậy chính sách này TP Cần Thơ cũng chưa thực hiện được do thu ngân sách còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Về thu hồi sản phẩm hàng hải luồng Định An, ông Tuyên cho biết trước đây một số đơn vị có tham gia khảo sát nhưng có thể do thu hồi không đủ chi phí nên không thực hiện được. Cạnh đó cũng có điểm khó là luồng Định An bên đây Sóc Trăng, bên kia Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ chứ không phải riêng Cần Thơ, do vậy TP Cần Thơ muốn khai thác thì phải được cả ba tỉnh đồng ý...

Theo ông Tuyên, TP đã chủ động và hoàn thiện báo cáo sơ kết kết quả hoạt động ba nghị quyết của trung ương, tuy nhiên hiện nay đang thực hiện sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh nên phải chậm lại việc sơ kết này.

“Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo trung ương, khi việc sắp xếp xong thì TP tiếp tục xây dựng cơ chế mới cho địa giới hành chính mới, cũng tên gọi là cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ nhưng quy mô dân số, diện tích khác” – ông Tuyên thông tin.