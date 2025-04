Vụ đánh ghen cô gái làm ngân hàng ở TP Cần Thơ: Công an đã khởi tố 4 bị can 11/04/2025 17:00

(PLO)- Trong vụ đánh ghen cô gái làm ngân hàng, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bốn bị can về hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, riêng tội làm nhục người khác công an đang điều tra.