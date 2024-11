Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi gia đình 5 học sinh đuối nước 21/11/2024 16:06

(PLO)- Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đến động viên, thăm hỏi gia đình 5 học sinh đuối nước ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông.

Sáng 21-11, đoàn công tác của Công an tỉnh Phú Thọ do Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn đã tới động viên, thăm hỏi gia đình 5 học sinh đuối nước ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ động viên gia đình nạn nhân. Ảnh CA

Tại gia đình 5 học sinh, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các em học sinh không may gặp nạn.

Vụ 5 học sinh đuối nước xảy ra ngày 18-11 vừa qua, 10 học sinh ra khu vực bãi bồi sông Hồng, thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan rồi xảy ra đuối nước làm 5 em mất tích.

Danh tính năm học sinh gặp nạn gồm: Trần MD, Hà TTL, Bùi KLA, Hà TD và Lê AD.

Sau gần 40 tiếng đồng hồ tích cực, nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể 5 em học sinh và bàn giao cho gia đình.