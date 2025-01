CSGT Nghệ An sẽ kiểm tra, đo nồng độ cồn xuyên giao thừa, xuyên Tết 29/01/2025 00:55

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An sẽ tuần tra kiểm soát xuyên đêm, xuyên Tết, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết.