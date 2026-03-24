Từ tranh lá sen OCOP đến mục tiêu 30% phụ nữ làm giám đốc vào năm 2030 24/03/2026 12:07

(PLO)- Nhiều phụ nữ sau khi tham gia chương trình "Phụ nữ tự tin làm kinh tế" đã mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh, hướng đến tự chủ tài chính và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế địa phương.

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị đánh giá thỏa thuận hợp tác dài hạn giai đoạn 2022-2027 giữa Hội LHPN Việt Nam với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.

Nhiều phụ nữ được hỗ trợ vốn làm kinh tế

Bà Hiền cho biết "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" là một trong những chương trình tiêu biểu nằm trong dự án hợp tác dài hạn 5 năm nêu trên.

Theo đó, chỉ trong 3 năm từ 2022 đến năm 2025, riêng chương trình này đã hỗ trợ cấp vốn khởi sự cho 137 đề án khởi nghiệp với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng. Nhiều phụ nữ sau khi tham gia chương trình đã mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh, hướng đến tự chủ tài chính và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Ảnh: TRẦN THƯ

Đánh giá giai đoạn giữa của dự án, bà Hiền cho biết sau 3 năm hai bên đã thực hiện nhiều chương trình khác nhau, nâng cao quyền năng kinh tế cho 100.000 phụ nữ Việt, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, địa phương còn nhiều khó khăn.

Các chương trình được triển khai theo ba trụ cột trọng tâm gồm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về vệ sinh, sức khỏe, môi trường; thúc đẩy quyền năng kinh tế trong việc hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm; tăng cường an sinh xã hội bằng cách hỗ trợ phụ nữ và gia đình dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến động xã hội.

Phụ nữ Việt tự tin làm chủ

Là một trong những người được hỗ trợ thông qua chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”, chị Phạm Thị Diệu Liên, chủ dự án “Tranh vẽ trên lá sen” đến từ An Giang bày tỏ: Nhờ các lớp tập huấn của chương trình và hỗ trợ vốn, chị đã biết cách định giá, phát triển và quảng bá sản phẩm. Đến nay, các sản phẩm tranh lá sen khô đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của phường Tịnh Biên.

Chị Liên kỳ vọng với sự hỗ trợ của công - tư, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều phụ nữ khác tự tin khởi nghiệp.

Dự án Tranh vẽ trên lá sen của chị Liên được nhận hỗ trợ vốn từ chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế. Ảnh: TRẦN THƯ

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam thông tin, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN để mở rộng thêm nhiều mô hình hỗ trợ, nâng cao năng lực kinh tế và chất lượng sống cho nhiều phụ nữ khác, hướng tới phát triển bền vững.

Về phía Hội, bà Hiền thông tin ngoài các chương trình hợp tác công - tư, phụ nữ có thể tiếp cận chương trình "Quỹ khởi đầu mới" do Hội LHPN các tỉnh đang trực tiếp quản lý.

Đây là quỹ nhằm hỗ trợ phụ nữ nghèo và phụ nữ yếu thế tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh doanh nhỏ, chăn nuôi và trồng trọt. Từ đó, trao quyền cho phụ nữ hướng tới hình thành mô hình sinh kế bền vững, kinh tế xanh và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế của mình.