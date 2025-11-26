Một doanh nghiệp Nhật Bản tặng 30.000 sản phẩm thiết yếu cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng mưa lũ 26/11/2025 18:34

(PLO)- Diana Unicharm đã trao tặng 30.000 gói sản phẩm vệ sinh thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày 26-11, Diana Unicharm đã trao tặng 30.000 gói sản phẩm vệ sinh thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Với đợt hỗ trợ này, tổng số sản phẩm mà công ty đã gửi đến đồng bào vùng lũ tại miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên lên tới 60.000 gói sản phẩm, trị giá 2 tỉ đồng.

Các sản phẩm hỗ trợ bao gồm tã trẻ em xua muỗi, khăn lau xua muỗi, băng vệ sinh và dung dịch vệ sinh. Toàn bộ sản phẩm được lựa chọn phù hợp với nhu cầu cấp thiết, góp phần đảm bảo vệ sinh cá nhân cho phụ nữ và trẻ em trong điều kiện thiếu thốn. Đồng thời hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau thời điểm lũ lụt.

Giám đốc Marketing người tiêu dùng Diana Unicharm Makoto Anezaki cho biết ông mới đến làm việc tại Việt Nam từ tháng 4, song ông đã chứng kiến những mất mát, thiệt hại to lớn mà người dân tại nhiều tỉnh thành phải gánh chịu sau các trận bão, mưa lũ liên tiếp.

Đại diện Diana Unicharm trao tặng ủng hộ tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Là doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, doanh nghiệp này mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần và trao tặng những sản phẩm thiết yếu, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng lũ duy trì điều kiện vệ sinh, phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết.

Diana Unicharm cũng cam kết đồng hành cùng nhân dân Việt Nam, không chỉ bằng sản phẩm mà còn bằng những hoạt động xã hội nhân văn, chương trình cứu trợ trong thiên tai, dịch bệnh kịp thời.

Trước đó, trong đại dịch COVID-19, doanh nghiệp này đã tiên phong ủng hộ hàng trăm nghìn sản phẩm vệ sinh cá nhân cho đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và đóng góp kinh phí cho ngành y tế mua sắm thiết bị, vaccine phòng dịch.