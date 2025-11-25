Điện lực TP.HCM ủng hộ đồng bào miền Trung – Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ 25/11/2025 17:45

(PLO)- Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã ủng hộ hơn 66 triệu đồng gửi đến đồng bào miền Trung – Tây Nguyên chịu thiệt hại do mưa lũ gây nên.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 24-11-2025, tại Đại hội Công Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025-2030, Công Đoàn EVNHCMC đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung – Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM ủng hộ đồng bào miền Trung – Tây Nguyên đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC chia sẻ: thời gian qua người dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã trải qua nhiều ngày mưa lớn, lũ quét và sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, Đảng và Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ địa phương ứng phó, ổn định đời sống người dân.

Trách nhiệm với cộng đồng, Tổng công ty Điện lực TP.HCM luôn coi việc sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai là nghĩa vụ thiêng liêng, là biểu hiện sâu sắc của tinh thần ngành điện “thắp sáng niềm tin” không chỉ bằng dòng điện, mà còn bằng tình người, bằng sự đồng hành trong lúc khó khăn.

Ngay sau lời kêu gọi, các đại biểu tham dự Đại hội Công Đoàn EVNHCMC đã trực tiếp quyên góp được 66 triệu 580 nghìn đồng để gửi đến đồng bào miền Trung – Tây Nguyên. EVNHCMC sẽ tiếp tục có các hoạt động quyên góp, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ chuyển về Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Trước đó, EVNHCMC đã tham gia đóng góp 600 triệu đồng gửi đến đồng bào Miền Bắc, Miền Trung trong các đợt bão lũ trước.