Ca sĩ Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu hỗ trợ bà con miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ 23/11/2025 07:52

(PLO)- Đây là thông tin được ca sĩ Quốc Thiên công bố trong đêm concert SkyNote tại TP.HCM.

Tối 22-11, Concert SkyNote 2025 - The Reflection của ca sĩ Quốc Thiên diễn ra tại TP.HCM. Trước đó 2 đêm diễn đã diễn ra tại Hà Nội và Đà Lạt hồi năm ngoái.

Ca sĩ Quốc Thiên mở màn đêm concert. Ảnh: BTC

Quốc Thiên hướng về đồng bào vùng mưa lũ miền Trung

Theo ca sĩ Quốc Thiên, Concert SkyNote 2025 - The Reflection diễn ra trong những ngày bà con miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Xót xa trước những mất mát của bà con, ca sĩ Quốc Thiên công bố bản thân ủng hộ 200 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con miền Trung vượt qua khó khăn.

Ca sĩ Quốc Thiên chia sẻ về việc ủng hộ.

"Nhân chương trình, Quốc Thiên muốn gửi đến đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của cơn bão vừa qua 200 triệu.

Mặc dù những tháng vừa qua Thiên đi hát để dành dụm cho concert lần này, nhưng nhìn những khó khăn, khổ nhọc của mọi người thì rất đau lòng.

Thiên muốn chia sẻ tình yêu của mình đến bà con và mong mọi người sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường, để chúng ta cùng sống hạnh phúc, bình an và vui vẻ" – nam ca sĩ chia sẻ trên sân khấu.

Quốc Thiên chỉ cần đứng và hát đã chinh phục khán giả

Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, đêm concert SkyNote 2025 - The Reflection của ca sĩ Quốc Thiên đưa khán giả qua từng cung bậc của cảm xúc.

Nếu ở hai chương mở đầu nói về hành hành trình hồi ức về tình yêu của Quốc Thiên thì ở chương ba, với những bản ballad quen thuộc như Anh đau từ lúc em đi, Mong mạnh tình về, Vẫn nhớ, Hãy để em đi,… để nhắc lại hành trình làm nghề cũng như "độ chín" của Quốc Thiên.

Tiết mục Son mở màn chương âm nhạc dân gian của Quốc Thiên

Đáng chú ý trong đêm concert SkyNote chính là chương văn hoá với những ca khúc dân gian đương đại.

Ở chương này, ca sĩ Quốc Thiên thể hiện Son mang đậm âm hưởng Bắc Bộ, đây cũng là ca khúc được anh thể hiện đầy ấn tượng tại Vietnam Idol 2008.

Không chỉ vậy, ca khúc Đào Liễu từng rất thành công tại Anh trai vượt ngàn chông gai cũng được Quốc Thiên thể hiện với sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Hoà Minzy.

Ca sĩ Quốc Thiên và Hoà Minzy trong tiết mục Đào Liễu

Đào Liễu mang đến không gian đậm chất Bắc Bộ, với phần hòa âm mộc mạc và cách xử lý tinh tế của hai giọng hát. Quốc Thiên và Hòa Minzy phối hợp ăn ý, giữ mạch cảm xúc dân gian nhưng vẫn có hơi thở đương đại.

Ngay sau đó, bản hit “Bắc Bling” - ca khúc được xem là một trong những hiện tượng của năm qua - tiếp tục vang lên với phiên bản kết hợp mới giữa hai nghệ sĩ.

Giao lưu với khán giả, ca sĩ Quốc Thiên dành những lời khen ngợi ngưỡng mộ với Hoà Minzy khi nữ ca sĩ bắt đầu chuyển sang những ca khúc mang đậm âm hưởng văn hoá dân gian.

Còn về Hoà Minzy, bên cạnh bày tỏ niềm vui khi được góp mặt trên sân khấu lớn trong sự nghiệp của đàn anh thì điều nữ ca sĩ cho rằng điều đặc biệt ở ca sĩ Quốc Thiên chính là giọng hát.

"Không cần phải làm quá nhiều thứ xung quanh, đối với anh Quốc Thiên thì em nghĩ chỉ cần giọng hát của anh ấy là đủ chạm đến trái tim mọi người. Điều này không phải ca sĩ nào cũng có.

Thông thường, các ca sĩ phải chuẩn bị nhiều thứ hoành tráng, nhưng riêng với anh Thiên, chỉ cần đứng ở đó và cất lên giọng hát, anh ấy vẫn có thể giữ được sự chú ý của khán giả, gần 10.000 người có mặt tại đây trong buổi tối hôm nay" – ca sĩ Hòa Minzy bày tỏ.

Cả hai lại kết hợp trong ca khúc Bắc Bling

Khép lại chương mang đậm âm hưởng văn hóa Việt Nam, MONO xuất hiện trên sân khấu trong không khí bùng nổ với bản song ca “Em xinh” cùng đàn anh Quốc Thiên. Ca khúc được phối mới hoàn toàn với chất liệu dân gian Việt Nam.

Ca sĩ Quốc Thiên cùng các anh tài của "Nhà trẻ"

Ngoài Hoà Minzy, MONO, đêm Concert SkyNote 2025 - The Reflection còn có nhiều khách mời như Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam các nghệ sĩ Nhà trẻ gồm Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Binz, Duy Khánh, Rhymastic,…

Bùi Công Nam (trái) là khách mời trong đêm concert

Phần cuối của đêm nhạc là màn EDM sôi động, khiến khán giả đứng dậy hòa mình vào âm nhạc. Đêm diễn khép lại bằng giai điệu SkyNote, và Quốc Thiên không kìm được cảm xúc khi nhìn vào khán giả, đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh.