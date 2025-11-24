Học sinh mang gạo, mì đến trường ủng hộ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” của báo Pháp Luật TP.HCM, Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp đã phát động quyên góp từ ngày 23-11.
Khác với ngày thường, hôm nay, nhiều học sinh đến trường không chỉ có sách, vở mà còn mang theo thùng mì tôm, túi bánh, bịch gạo hay những thực phẩm đóng hộp để gửi đến bà con miền Trung ruột thịt.
Dù trường mới phát động nhưng số lượng nhu yếu phẩm được học sinh mang đến rất nhiều, chất đầy lối đi.
Trên những phần quà là những lời nhắn gửi thân thương của các em học sinh: “Miền Trung cố lên!”, “Xúc xích tặng đồng bào”, “Con kính chúc bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn”.
Nghe tin trường phát động, không ít phụ huynh vội vàng chạy đi mua đồ rồi mang đến. Một phụ huynh bày tỏ: “Xem cảnh nước lên tới nóc nhà mà xót xa quá. Mong rằng chút quà nhỏ giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn".
Lượng hàng chuyển về liên tục, các giáo viên cùng học sinh thay phiên nhau phân loại, đóng gói.
Giờ ra chơi, Gia Minh không chơi cùng bạn mà tranh thủ khuân vác nhu yếu phẩm. Nhiều nhóm học sinh khác sắp xếp thùng mì, vận chuyển lên xe vận chuyển: “Tụi em may mắn hơn nhiều bạn vùng lũ nên muốn góp chút gì đó".
Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hoạt động không chỉ hỗ trợ đồng bào mà còn giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái. Nhà trường sẽ nhờ báo Pháp Luật TP.HCM chuyển toàn bộ quà đến tay bà con.
Ngay trong buổi sáng, Trường THCS Quang Trung đã quyên góp được 816 thùng mì/bún/miến; 21 thùng nước suối; 31 thùng sữa; 135 bao gạo; 39 thùng bánh và đồ hộp; 55 bao thực phẩm khác. Trường vẫn tiếp nhận hỗ trợ đến hết ngày mai.
Không chỉ nhà trường, Công an phường Gò Vấp cũng quyên góp 52 bịch quần áo, giày, mền; 60 thùng mì; 9 thùng sữa; 5 thùng nước suối và 2 bịch lương khô để gửi theo chuyến hàng cứu trợ.
Những món quà quyên góp của mọi người đã nhanh chóng được vận chuyển về toà soạn báo Pháp luật TP.HCM để kịp cho chuyến đi cứu trợ vào tối mai.
Tranh thủ giờ trưa đi mua thực phẩm thương gửi bà con vùng lũ
Thấy báo Pháp luật TP.HCM tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ, chị Đổng Hồng Nhung, làm việc tại toà nhà của báo đã tranh thủ giờ trưa, chạy ra siêu thị mua mấy thùng sữa và bánh mềm cho các bé. “Làm mẹ nên tôi nghĩ các bé cần những món đồ như vậy” - chị Nhung nói.
Dịp này, thông qua báo Pháp luật TP.HCM, Công ty TNHH Gia sư eTeacher tài trợ 10 triệu đồng tiền mặt và hỗ trợ 2000 quyển tập cho học sinh.
Nhiều trường học cũng vận động quyên góp
Tại các trường học khác của TP.HCM, phong trào quyên góp cũng diễn ra sôi nổi vào sáng nay. Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, phát động chương trình “Trao quà – Gửi tình thương". Trong khi đó, Trường THCS–THPT Trần Đại Nghĩa cũng vận động học sinh hướng về miền Trung bằng những phần quà thiết thực.