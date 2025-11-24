Học sinh mang gạo, mì đến trường ủng hộ đồng bào miền Trung 24/11/2025 16:04

Hưởng ứng chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” của báo Pháp Luật TP.HCM, Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp đã phát động quyên góp từ ngày 23-11.

Học sinh, phụ huynh Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: NQ

Khác với ngày thường, hôm nay, nhiều học sinh đến trường không chỉ có sách, vở mà còn mang theo thùng mì tôm, túi bánh, bịch gạo hay những thực phẩm đóng hộp để gửi đến bà con miền Trung ruột thịt.

Dù trường mới phát động nhưng số lượng nhu yếu phẩm được học sinh mang đến rất nhiều, chất đầy lối đi.

Những lời nhắn gửi yêu thương của học sinh đến với đồng bào miền Trung. Ảnh: NQ

Trên những phần quà là những lời nhắn gửi thân thương của các em học sinh: “Miền Trung cố lên!”, “Xúc xích tặng đồng bào”, “Con kính chúc bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn”.

Nghe tin trường phát động, không ít phụ huynh vội vàng chạy đi mua đồ rồi mang đến. Một phụ huynh bày tỏ: “Xem cảnh nước lên tới nóc nhà mà xót xa quá. Mong rằng chút quà nhỏ giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn".

Thầy trò Trường THCS Quang Trung cùng các lực lượng chức năng của phường Gò Vấp vận chuyển hàng hoá lên xe để chuyển đến Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NQ

Lượng hàng chuyển về liên tục, các giáo viên cùng học sinh thay phiên nhau phân loại, đóng gói.

Giờ ra chơi, Gia Minh không chơi cùng bạn mà tranh thủ khuân vác nhu yếu phẩm. Nhiều nhóm học sinh khác sắp xếp thùng mì, vận chuyển lên xe vận chuyển: “Tụi em may mắn hơn nhiều bạn vùng lũ nên muốn góp chút gì đó".

Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hoạt động không chỉ hỗ trợ đồng bào mà còn giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái. Nhà trường sẽ nhờ báo Pháp Luật TP.HCM chuyển toàn bộ quà đến tay bà con.

Phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM chuyển hàng hoá tập kết tại sảnh để chuẩn bị cho chuyến cứu trợ sắp tới. ẢNH: THUẬN VĂN

Ngay trong buổi sáng, Trường THCS Quang Trung đã quyên góp được 816 thùng mì/bún/miến; 21 thùng nước suối; 31 thùng sữa; 135 bao gạo; 39 thùng bánh và đồ hộp; 55 bao thực phẩm khác. Trường vẫn tiếp nhận hỗ trợ đến hết ngày mai.

Chương trình "Thương về miền Trung" của Báo Pháp luật TP.HCM đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn đọc cũng như Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp với rất nhiều nhu yếu phẩm để gửi đến bà con miền Trung. Ảnh: NQ

Không chỉ nhà trường, Công an phường Gò Vấp cũng quyên góp 52 bịch quần áo, giày, mền; 60 thùng mì; 9 thùng sữa; 5 thùng nước suối và 2 bịch lương khô để gửi theo chuyến hàng cứu trợ.

Những món quà quyên góp của mọi người đã nhanh chóng được vận chuyển về toà soạn báo Pháp luật TP.HCM để kịp cho chuyến đi cứu trợ vào tối mai.