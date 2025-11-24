Cử tri TP.HCM ủng hộ xây dựng công viên và biểu tượng phòng chống dịch COVID-19 24/11/2025 19:44

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy thông tin đến cử tri về việc xây dựng công viên và biểu tượng phòng chống dịch COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) và tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ.

Chiều 24-11, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM - đơn vị số 9 đã tiếp xúc cử tri phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.



Tổ đại biểu đơn vị số 9 có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng tham gia tiếp xúc cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Tại đây, cử tri các phường bày tỏ sự ủng hộ về việc xây dựng công viên và biểu tượng phòng chống dịch COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài); cho rằng đây là quyết định mang tính nhân văn của lãnh đạo TP.

Trao đổi với cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết quyết định này đã được lãnh đạo cân nhắc rất kỹ, ở thời điểm TP.HCM thiếu mảng xanh trầm trọng.

Ông Trần Văn Bảy cũng chia sẻ, trước đây cử tri các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng lãng phí của khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Quyết định xây dựng công viên tại khu đất này một phần đến từ sự lắng nghe, tiếp thu ý chí, nguyện vọng cử tri TP.HCM.

Chủ trương này cũng đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của người dân và đã có doanh nghiệp tham gia đồng hành với TP để xây dựng công viên.

Thông tin thêm đến các cử tri, ông Trần Văn Bảy cho hay sau hợp nhất, sáp nhập, TP.HCM có nhiều trụ sở dôi dư. Ngoài việc ưu tiên, sử dụng các trụ sở này cho các hoạt động y tế, giáo dục thì TP cũng sẽ ưu tiên cho việc làm công viên, phát triển mảng xanh trong thành phố.

Cử tri ba phường cũng phản ánh đến lãnh đạo TP liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng bị trễ hẹn trong nhiều năm. Trong khi người dân TP phải sống trong tình trạng ngập nước, sụt lún.

Thông tin lại, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo TP cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo ông Trần Văn Bảy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng TP.HCM bị sụt lún nhanh trong những năm gần đây như: biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng nước biển dâng, mật độ xây dựng quá lớn... Nhiều yếu tố cộng lại khiến TP.HCM lún rất nhanh so với các nước trên thế giới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết lãnh đạo TP cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ. Ảnh: THANH THÙY

Trung ương có chủ trương cho TP.HCM triển khai dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng nhưng trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc. "Gần đây, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM rất quyết liệt để hoàn thành dự án này, chống lãng phí" - ông Bảy nói.

Theo ông, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu bằng mọi giá phải hoàn thành và đưa dự án chống ngập 10.000 tỉ đi vào hoạt động trong năm 2026.

Ông Trần Văn Bảy nói, TP.HCM đang quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc bằng cách đàm phán với ngân hàng và đơn vị thi công, với quyết tâm sang năm 2026 sẽ đưa dự án chống ngập đi vào hoạt động, góp phần làm giảm ngập nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng chỉ là một trong những giải pháp để khắc phục tình trạng ngập nước. TP.HCM phải thực hiện rất nhiều giải pháp đồng bộ để giảm ngập.

"Tới đây, lãnh đạo TP.HCM sẽ làm việc với các chuyên gia Hà Lan nhằm tư vấn cho thành phố những giải pháp cấp bách trên địa bàn để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hà Lan là đất nước sống chung với nước biển dâng, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này" - ông Bảy thông tin đến cử tri.