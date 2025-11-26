Ngành Tài chính ủng hộ 3,5 tỉ giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ 26/11/2025 18:12

(PLO)- Trước những thiệt hại lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào miền Trung, Tây Nguyên trong đợt mưa lũ vừa qua, Bộ Tài chính đã phát động quyên góp giúp người dân vượt qua khó khăn.

Chiều 26-11, Bộ Tài chính tổ chức Lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thời gian vừa qua, miền Trung, Tây Nguyên phải oằn mình trước thiên tai khắc nghiệt; những trận mưa lũ dồn dập đã cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, tài sản; nhiều gia đình mất đi mái ấm, mất đi sinh kế, thậm chí mất đi người thân yêu. Hàng ngàn đồng bào đang hết sức khó khăn, thiếu thốn sau cơn lũ dữ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Cao Anh Tuấn ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: M.T

Với truyền thống “thương người như thể thương thân”, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Bộ Tài chính phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Tài chính kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hãy dành một phần đóng góp bằng vật chất, tinh thần, hoặc bất kỳ sự sẻ chia nào có thể, để gửi tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên như một lời động viên, một vòng tay sẻ chia đúng lúc.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong ngành chủ động phát động quyên góp theo hình thức phù hợp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch và chuyển đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Ngoài quyên góp ủng hộ trong chương trình chung của Bộ, Công ty Vietlott sẽ tiếp tục ủng hộ 2 tỉ đồng cho 4 tỉnh miền Trung. Ảnh: M.T

Ước tính tổng số tiền Bộ Tài chính quyên góp được trong đợt này là 3,5 tỉ đồng; riêng Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ngoài quyên góp ủng hộ trong chương trình chung của Bộ, sẽ tiếp tục ủng hộ 2 tỉ đồng cho 4 tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.