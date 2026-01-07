Tết 2026: 70% phụ nữ sẵn sàng chi tiền làm đẹp, đàn ông thì thích đồ uống có cồn

Thông tin này được trình duyệt Cốc Cốc đưa ra trong báo cáo "Cẩm nang chiến lược mua sắm mùa Tết 2026 dành cho các thương hiệu".
Đáng chú ý, theo Cốc Cốc hành vi tiêu dùng trong mỗi ngành hàng sẽ có sự khác biệt giữa vùng miền, giới tính và thời điểm mua sắm.
Ngành thời trang: Nam giới ưu tiên bản thân, nữ giới lo cho gia đình
Dẫn ví dụ về ngành thời trang, Cốc Cốc cho biết giày dép, quần áo nam nữ, trang sức, túi xách và quần áo trẻ em là những sản phẩm người dùng tập trung mua sắm dịp Tết.
Trong đó, nam giới có xu hướng ưu tiên mua sắm cho bản thân. Ngược lại, nữ giới chi tiêu nhiều cho các sản phẩm mang yếu tố gia đình như quà tặng ba mẹ, con cái và phụ kiện đi kèm.
Sự khác biệt còn thể hiện ở độ tuổi: 40% đáp viên từ 45-54 tuổi có xu hướng sắm sửa từ rất sớm, khoảng 1-2 tháng trước Tết. Nhóm người trẻ (25-34 tuổi) lại chuộng mua sắm sát Tết để tận hưởng không khí lễ hội.
Ngoài ra, tùy vào vùng miền, thói quen tiêu dùng cũng khác nhau. Đơn cử, nhóm phụ kiện - trang sức thường hút khách thành thị hơn so với khu vực nông thôn.
Khu vực phía Bắc có tỉ lệ mua sắm thời trang cuối năm rất cao, thường tập trung vào giày dép theo xu hướng. Tại miền Nam thì người dân thường mua sắm trước Tết khoảng 1 tháng và ưu tiên thời trang nam. Riêng miền Trung, tỉ lệ mua sắm gần Tết thấp nhất và chủ yếu là giày dép.
Cũng theo báo cáo, hiện nay, hành vi mua sắm đang đa dạng hóa về kênh tiếp cận. Người tiêu dùng vẫn ưu ái cửa hàng truyền thống và sàn thương mại điện tử với hơn 50% lựa chọn. Mạng xã hội cũng trở thành nguồn tham khảo quan trọng, đặc biệt với nữ giới.
Cốc Cốc lưu ý các chương trình giảm giá và freeship tiếp tục là “đòn bẩy” hiệu quả để thu hút khách hàng nữ. Các thương hiệu cần tận dụng mạng xã hội để nhắm vào các mục tiêu theo xu hướng.
70% phụ nữ sẵn sàng chi tiền làm đẹp
Đối với ngành hàng làm đẹp, có tới 70% phụ nữ cho biết sẽ mua các sản phẩm này dịp Tết, trong khi nam giới chiếm khoảng 50%. Khi lựa chọn, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến ưu đãi và miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, 42% cũng cân nhắc kỹ về chất lượng sản phẩm và độ uy tín của thương hiệu.
Về kênh mua sắm, sàn thương mại điện tử dẫn đầu với 47% lựa chọn, tiếp theo là siêu thị (41%) và cửa hàng chính hãng (39%).
Từ số liệu này, Cốc Cốc cho rằng, các thương hiệu có thể xây dựng chiến lược phù hợp: tiếp cận người trẻ và miền Nam từ sớm; đẩy mạnh truyền thông sát Tết tại miền Bắc. Với miền Trung, việc giới thiệu các dòng sản phẩm cao cấp, phiên bản giới hạn là hướng đi đáng cân nhắc.
Thực phẩm ghi nhận sức mua tăng vọt sát Tết
Khác với thời trang hay mỹ phẩm, thực phẩm là ngành hàng có cao điểm mua sắm rất sát Tết. Báo cáo chỉ ra, có 80% người khảo sát bắt đầu mua thực phẩm từ hơn 4 tuần trước Tết, sôi động nhất là giai đoạn 2 - 4 tuần cận Tết. Người tiêu dùng chọn mua để trữ dùng khi hàng quán đóng cửa, đồng thời phục vụ tiếp khách và làm quà tặng.
Trong đó, nam giới tại thành thị sẵn sàng chi mạnh tay cho sản phẩm cao cấp, trong khi khu vực nông thôn hoặc phía Bắc lại chuộng các ưu đãi thiết thực.
Các mặt hàng được tìm mua nhiều nhất gồm: mứt (61%), bánh kẹo (41%), đồ ăn vặt (48%), giỏ quà Tết (47%) và nước ngọt có gas (44%).
Đồ uống có cồn thu hút sự quan tâm của nam giới và người tiêu dùng từ 45 tuổi trở lên. Khi được hỏi về yếu tố tác động để mua hàng, 59% người tiêu dùng cho biết, bị hấp dẫn bởi ưu đãi giảm giá trực tiếp, tiếp theo là quà tặng kèm (50%).
Nhận định về thị trường kinh doanh Tết 2026, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho biết một trong những điểm đáng chú ý là doanh nghiệp không còn chờ đến sát Tết mới tung hàng. Thay vào đó, hàng hóa phục vụ Tết được doanh nghiệp chuẩn bị sớm, chia nhỏ các giai đoạn bán hàng và khuyến mãi để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.
Năm nay, doanh nghiệp chủ động thiết kế các sản phẩm có nhiều kích cỡ, dung lượng, phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Đáng chú ý, năm nay các sản phẩm Tết được chú trọng thiết kế bao bì, thông điệp quảng cáo tạo cảm giác "đáng mua", nhất là ở nhóm bánh kẹo, mứt, cà phê và giỏ quà Tết phân khúc phổ thông.
Về phía doanh nghiệp, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam cũng cho biết, đơn vị này vừa triển khai chiến dịch Tết với thông điệp "Cầu gì hơn phút giây này bên nhau". Chiến dịch nhằm lan tỏa những điều giản dị như một buổi cà phê sáng cùng bố, buổi trưa cùng mẹ chuẩn bị những món ăn mang “vị nhà”, hay là thời gian bên nhau một cách trọn vẹn.
Ngoài ra, để kích cầu tiêu dùng, đơn vị này đã tăng các điểm chạm từ trực tuyến đến trực tiếp từ phân phối sản phẩm, cho đến tham gia gửi lời chúc trực tuyến để nhận phiếu mua hàng 30.000 đồng...