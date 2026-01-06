Đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026 06/01/2026 17:50

(PLO)- Bộ NN&MT cho biết nguồn cung thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán 2026 hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ.

Chiều 6-1-2026, Bộ NN&MT tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tăng trưởng toàn ngành cũng như định hướng sản xuất trong thời gian tới.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 lập kỷ lục

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến cho biết, tháng 12-2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 6,21 tỉ USD, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70,09 tỉ USD, tăng 12% so với năm trước.

Trong đó, nông sản đạt 37,25 tỉ USD; thủy sản 11,32 tỉ USD; lâm sản 18,5 tỉ USD; sản phẩm chăn nuôi 627,8 triệu USD.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi họp báo.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 45,2% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ 22,8% và châu Âu 13,2%. So với năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam cả năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 5,8%; châu Mỹ tăng 7,2%; châu Âu tăng 34,2%; châu Phi tăng 68,1% và châu Đại Dương tăng 9%.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Nhiều mặt hàng chủ lực ghi nhận tăng trưởng tích cực về giá trị như cà phê 8,57 tỉ USD tăng 52,5%; rau quả 8,56 tỉ USD tăng 19,8%; hạt điều 5,19 tỉ USD tăng 19,6%; hạt tiêu 1,64 tỉ USD tăng 24,9%; thủy sản 11,32 tỉ USD tăng 12,7% và gỗ, sản phẩm gỗ 17,32 tỉ USD tăng 6,4%. Một số mặt hàng giảm về khối lượng hoặc giá trị do biến động thị trường như gạo, cao su, chè.

Về nhập khẩu, kim ngạch nông lâm thủy sản năm 2025 ước đạt 49,36 tỉ USD, tăng 10,1% so với năm trước. Các thị trường cung cấp chính là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Argentina.

Giá lợn có tăng nhưng không đáng lo ngại

Tại họp báo, thông tin về tình hình nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết tăng trưởng sản lượng sản phẩm vật nuôi tăng cao hơn tổng đàn trong năm nay.

Đến thời điểm hiện nay, cả nước đã chuẩn bị khoảng 8,66 triệu tấn thịt các loại; 21,4 tỉ quả trứng gia cầm và 1,3 triệu tấn sữa.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin tại họp báo.

“Đến thời điểm này, tổng sản lượng thịt hơi sản xuất được hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ" - ông Đăng nhấn mạnh.

Trao đổi thêm, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay, vào dịp Tết Nguyên đán, giá thịt lợn có thể tăng nhẹ nhưng vẫn trong chu kỳ bình thường, không đáng lo ngại.

Theo Thứ trưởng, dù chăn nuôi không phải lĩnh vực xuất khẩu chủ lực, song năm nay kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam vẫn đạt khoảng 628 triệu USD; cùng với đó, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1,5 tỉ USD. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,1 tỉ USD, tăng 17,4% so với năm 2024. “Đây là kết quả rất ấn tượng” - ông Tiến đánh giá.