Những người giữ lửa 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' 18/05/2026 05:46

(PLO)- Giữa những con hẻm nhỏ ở TP.HCM, nhiều người dân đang âm thầm tạo ra “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các gia đình, khu phố đang lặng lẽ lan tỏa thói quen đọc, tìm hiểu các tư liệu về Bác Hồ.

Dành riêng một phòng làm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Phía sau cánh cửa ngôi nhà nhỏ trong hẻm của khu phố 8 (phường Bến Thành) là “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đã tồn tại nhiều năm, trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân.

Đó là căn nhà của ông Phan Trung Trinh, Bí thư Chi bộ khu phố 8. Ông tận dụng 16 m2 của gia đình để lập thành tủ sách và các tài liệu liên quan đến Bác Hồ.

Bà Nhàn giới thiệu ảnh về Bác Hồ cho em nhỏ xem, giúp em hiểu hơn về Bác. Ảnh: HẢI NHI

Ông Trinh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng và từng chiến đấu tại nhiều chiến trường. Từ nhỏ ông đã có thói quen đọc sách. Khoảng năm 1990, khi tham gia Hội Nông dân, ông bắt đầu sưu tầm sách, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ vài cuốn ban đầu, việc đọc và lưu giữ dần trở thành thói quen kéo dài đến nay, rồi ông xây dựng một “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Đến nay, nguồn tư liệu khá phong phú, từ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lịch sử, hồi ký đến văn học trong và ngoài nước.

Nhiều em nhỏ trong xóm hay dành thời gian rảnh đến thư viện nhỏ ở nhà ông Trinh để đọc sách về Bác Hồ. Với vai trò gắn kết cộng đồng cư dân và lan tỏa những điều tích cực, ông Trinh từng được Thành ủy TP.HCM biểu dương là bí thư Chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp TP năm 2023.

Điểm hẹn cộng đồng

Ông Phạm Văn Nhứt, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 9 (xã Hóc Môn, TP.HCM), đã có gần 20 năm gắn với công việc phát báo bằng xe đạp.

Chính công việc này giúp ông thường xuyên nghe những câu chuyện về Bác Hồ và lịch sử quê hương, từ đó hình thành thói quen ghi chép, tìm hiểu tư liệu.

Căn phòng mà ông Phan Trung Trinh, Bí thư Chi bộ khu phố 8 (phường Bến Thành), dành tâm huyết trưng bày Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: HẢI NHI

Ông Nhứt cho biết ông vừa nghe kể, vừa ghi nhớ rồi tìm thêm tài liệu để đối chiếu; có thời gian còn trực tiếp đi thực tế, gặp gỡ người cao tuổi để ghi lại ký ức địa phương. Khoảng năm 1990, khi tham gia Hội Nông dân, ông bắt đầu sưu tầm sách, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ vài cuốn ban đầu, việc đọc và lưu giữ dần trở thành thói quen đến nay.

Từ quá trình tích lũy tư liệu và sự hỗ trợ của đồng chí, đồng đội, ông nảy ra ý tưởng xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại khu phố. Thời gian đầu, việc sưu tầm gặp nhiều khó khăn, nhiều đầu sách phải đi hỏi, đi mượn. “Có những cuốn sách muốn tìm cũng không dễ, phải mất thời gian đi hỏi, đi tìm” - ông kể.

Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và người dân, không gian dần hình thành, trở thành nơi sinh hoạt, tìm hiểu lịch sử của cộng đồng và học sinh địa phương. Tư liệu được góp nhặt qua thời gian, giản dị nhưng gắn bó với đời sống cơ sở.

Ở một góc khu phố khác, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” do bà Phạm Thị Nhàn, Bí thư Chi bộ khu phố 19 (phường Linh Xuân), tạo lập mang sắc thái riêng khi kết hợp tư liệu về Bác Hồ và văn hóa dân tộc Mường.

Thay vì chỉ dừng ở tủ sách hay bảng ảnh, bà đưa thêm ký ức văn hóa dân tộc mình. Bà chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có chỗ để mọi người đọc sách, nhớ về Bác, học được cái hay từ Bác và tự điều chỉnh mình trong cuộc sống. Là người Mường, tôi cũng muốn con cháu biết mình từ đâu mà đến”.

Trong căn phòng, không gian được chia hai phần: Một bên là sách, tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh; bên còn lại là hiện vật văn hóa Mường. Ở phần về Bác, sách và hình ảnh được sắp xếp trang trọng, ban đầu chỉ vài đầu sách, sau đó được vận động từ đảng viên, người dân bổ sung, dần phong phú theo thời gian.

Buổi chiều, nơi đây thường rộn tiếng trẻ em đến đọc sách, trò chuyện, trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của khu phố, đồng thời đón các đoàn đến tham quan, giao lưu. Dù diện tích hạn chế, bà Nhàn vẫn mong tiếp tục mở rộng, lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng.