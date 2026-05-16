Vượt 1.800km nhận lại gần 3 tỉ đồng chuyển khoản nhầm 16/05/2026 14:33

Ngày 16-5, UBND xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận một công dân địa phương vừa may mắn nhận lại trọn vẹn số tiền gần 3 tỉ đồng chuyển nhầm tài khoản nhờ vào sự tử tế của một người phụ nữ vùng cao.

Cả người trả, người nhận, người chứng kiến đều rất vui và ấm lòng.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 8-5, khi tài khoản của chị Lường Thị Loan (37 tuổi, trú tại bản Mít Thái, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu) bất ngờ nhận được số tiền hơn 2,9 tỷ đồng từ một tài khoản lạ.

Đối với một người dân nơi bản nghèo, đây là một con số quá lớn, lớn đến mức nằm mơ họ cũng chưa từng nghĩ tới. Đứng trước số tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc ấy, chị Loan nghĩ ngay đến tâm trạng hoảng loạn của người lỡ tay chuyển nhầm nên lập tức gác lại công việc, băng qua những con đường dốc đến trụ sở Công an xã Pắc Ta trình báo, gửi gắm niềm tin nhờ lực lượng chức năng tìm người trả lại.

Tiếp nhận tấm lòng vàng của người phụ nữ vùng cao, Công an xã Pắc Ta đã lập tức phối hợp cùng hệ thống ngân hàng, chạy đua với thời gian để tra cứu nhanh thông tin. Cuối cùng, danh tính người chuyển nhầm đã được xác định đó là bà Đỗ Thị Út Bốn (58 tuổi, ngụ tại thôn Phú Sum, xã Tuyên Quang (xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 14-5, bà Đỗ Thị Út Bốn đã quyết định thực hiện một chuyến đi đặc biệt nhất cuộc đời mình: Vượt chặng đường dài hơn 1.800 km từ Lâm Đồng để ra đến tỉnh Lai Châu làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Công an xã Pắc Ta, hai người phụ nữ ở hai miền tổ quốc, vốn là những người xa lạ không hề quen biết, đã trao nhau cái ôm ấm áp. Trước sự chứng kiến của các chiến sĩ công an, chị Lường Thị Loan đã hoàn tất các thủ tục, hoàn trả lại toàn bộ số tiền gần 3 tỷ đồng cho bà Đỗ Thị Út Bốn.

Căn phòng nhỏ của trụ sở công an xã những ngày giữa tháng 5 như ngập tràn niềm vui. Đó không chỉ là niềm vui của người nhận lại được tài sản, người trả lại được thanh thản nhẹ lòng mà còn là niềm hạnh phúc của những người chứng kiến khi thấy lòng tốt và tình người vẫn luôn tỏa sáng.