Phong trào thi đua “Ba nhất” tạo động lực xây dựng lực lượng Công an hiện đại 15/05/2026 16:37

(PLO)- Hội thảo thống nhất, làm rõ hơn nội hàm và giá trị của phong trào thi đua “Ba nhất” trên ba nội dung cụ thể: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất.

Ngày 15-5, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia. Chủ đề hội thảo là: “Phong trào thi đua Ba nhất - Động lực cốt lõi xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn

Dự và chỉ đạo hội thảo có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng, TS Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị; Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an điều hành Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các thách thức an ninh phi truyền thống, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an hiện đại là yêu cầu cấp thiết.

Theo ông, phong trào thi đua “Ba nhất” đã và đang trở thành giải pháp quan trọng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của toàn lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban tổ chức cho biết hội thảo nhận được 165 bài viết và 10 tham luận. Các ý kiến tập trung làm rõ nội hàm, giá trị và ý nghĩa thực tiễn của phong trào thi đua “Ba nhất” trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, “Kỷ luật nhất” được xác định là nền tảng sức mạnh, thể hiện ở tinh thần thượng tôn pháp luật, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng tác phong khoa học.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

“Trung thành nhất” thể hiện bản lĩnh chính trị với tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, suy thoái.

Trong khi đó, “Gần dân nhất” được xem là thước đo niềm tin của Nhân dân. Phong trào hướng đến xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trọng dân, gần dân và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Phát biểu tổng kết, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, công an các đơn vị đã chủ động cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn.

PGS.TS Trần Quốc Cường, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, phong trào này là sự tiếp nối và cụ thể hóa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong bối cảnh mới.

Thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa phong trào; khẩn trương cụ thể hóa bộ tiêu chí theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Cùng với đó, gắn phong trào “Ba nhất” với công tác xây dựng Đảng; học tập Sáu điều Bác Hồ dạy; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện quan liêu, xa dân.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay trong toàn lực lượng.