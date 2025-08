Công an Lâm Đồng: Đồng lòng kiến tạo thế trận an ninh vững chắc 05/08/2025 17:27

(PLO)- Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I khép lại với thông điệp hành động mạnh mẽ, đó là xây dựng lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân và bảo đảm an ninh.

Ngày 5-8, sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đến dự đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 160 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.000 đảng viên của 30 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 124 trưởng công an xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PN

Tại đại hội, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục, đồng thời thống nhất thông qua ba nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

Cụ thể là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín, chuyên môn hóa, dám nghĩ, dám làm.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VT

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an Lâm Đồng đạt được trong năm năm qua, đồng thời nhấn mạnh sáu nhiệm vụ trọng tâm cần làm trong thời gian tới.

Trong đó, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng phải chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đặc biệt trong bối cảnh Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước.

“Phải kịp thời ngăn chặn các nguy cơ về an ninh kinh tế, dân tộc thiểu số, biên giới, biển Đông; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng chống các hoạt động phá hoại từ bên trong và bên ngoài" - Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại đại hội. Ảnh: PN

Cũng tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao công tác chuẩn bị và tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Mười nhấn mạnh lực lượng công an tỉnh cần tập trung vào năm nhiệm vụ lớn, bao gồm đẩy mạnh bảo đảm an ninh trật tự, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đi đầu trong thực hiện bộ tứ trụ cột của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng tốc chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng thành công tốt đẹp. Ảnh: PN

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, giữ vững an ninh trật tự, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.