Đắk Lắk thực hiện thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp 15/05/2026 21:21

(PLO)- Thanh tra tỉnh Đắk Lắk thực hiện thanh tra chuyên đề về quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều sở, ngành, địa phương trên địa bàn.

Ngày 15-5, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định thanh tra chuyên đề về quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều sở, ngành và địa phương trên địa bàn.

Buổi công bố quyết định thanh tra cơ sở nhà, đất. Ảnh: N.H

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ làm việc với UBND nhiều phường, xã trên địa bàn và Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc kiểm kê, lập phương án sắp xếp lại nhà, đất cũng như hiệu quả khai thác, sử dụng và hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đoàn thanh tra sẽ đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công, lượng hóa giá trị lãng phí tại các cơ sở nhà, đất chậm đưa vào sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc bỏ trống, xuống cấp.

Sau khi có kết quả, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk sẽ kiến nghị để cơ quan có thẩm quyền xem xét các phương án xử lý như: điều chuyển, thu hồi, đấu giá, cho thuê hoặc chuyển đổi công năng cơ sở nhà, đất theo quy định.

Tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, cho biết đợt thanh tra này sẽ đánh giá thực trạng nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Qua đó, kịp thời phát hiện tồn tại, bất cập, vi phạm để kiến nghị biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, góp phần chống lãng phí.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát những bất cập trong cơ chế, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến quản lý tài sản công để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, đợt thanh tra sẽ xác định trách nhiệm và đề xuất xử lý các vi phạm (nếu có), liên quan công tác quản lý nhà, đất.