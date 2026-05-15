Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng: Đi nhiều nơi thấy nhà cửa, trụ sở bỏ không rất lãng phí 15/05/2026 11:33

(PLO)- Làm việc với UBND TP về xử lý, khai thác và sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết ông đi nhiều nơi thấy nhà cửa, trụ sở bỏ không rất lãng phí.

Ngày 15-5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng có buổi làm việc với UBND TP về xử lý, khai thác và sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết UBND TP đã ban hành ba quyết định phê duyệt Phương án xử lý trụ sở, tài sản không sử dụng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính TP với tổng số 684 cơ sở nhà, đất (trong đó có 78 cơ sở nhà, đất do UBND TP tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương).

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NH

UBND đã thu hồi và chuyển giao để quản lý, sử dụng, xử lý, khai thác 137 cơ sở nhà, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý (các trụ sở dôi dư của các sở, ngành cấp TP sau sáp nhập và các cơ sở nhà, đất do TP tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương).

Đồng thời, giao cho cho UBND các xã, phường quản lý, xử lý 546 cơ sở nhà, đất dôi dư. Các trụ sở hiện dôi dư này trước đây do cấp huyện quản lý, nay chuyển giao về cấp xã quản lý, xử lý theo địa giới hành chính mới nhằm phù hợp với thẩm quyền quản lý địa bàn. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Tuy nhiên, khó khăn là Trung tâm phát triển quỹ đất TP chưa tiếp nhận bàn giao 47/137 cơ sở nhà, đất. Lý do là hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và trang thiết bị chưa được bàn giao đầy đủ, còn thiếu cơ sở xác định vị trí, hiện trạng, giá trị và thời gian sử dụng còn lại của tài sản, thiếu cơ sở pháp lý quản lý...

Ông Lý kiến nghị Thành ủy có chỉ đạo để Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp nhận 47 cơ sở thì sau đó mới có cơ sở xử lý tiếp. Đồng thời, Thành ủy cho chủ trương xây dựng đề án tổng thể về khai thác, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư này để làm một cách có hệ thống.

Để có đầu mối trong việc giải quyết các cơ sở nhà, đất này, ông Lê Công Lý kiến nghị cho thành lập tổ công tác của TP chuyên về việc tháo gỡ khó khăn; phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương trong quản lý sử dụng tài sản công, tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý sử dụng các tài sản này…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NH

Kết luận cuộc họp, Bí thư Lê Quang Tùng yêu cầu UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan cho rà soát nhanh lại đối với các sơ sở nhà, đất này và xây dựng phương án, tính toán sử dụng bố trí hiệu quả, đồng thời tham mưu cơ chế đặc thù để sử dụng tài sản công này.

Bí thư Cần Thơ cho biết ông đi nhiều nơi thấy nhà cửa, trụ sở bỏ không rất lãng phí mà không có kế hoạch đưa vào khai thác. Điển hình như Nhà khách số 2 Thành ủy, ngay mặt sông (Cần Thơ), ngay chợ mà bỏ không, rất lãng phí…

Vì vậy, ông yêu cầu UBND TP xây dựng ngay kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của trung ương, phải rõ người, rõ việc, rõ mốc thời gian, rõ kết quả. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ cơ chế chính sách của địa phương để làm sao sử dụng tài sản công tốt nhất. Ông lưu ý điều quan trọng nhất là phải quản lý dữ liệu đất đai, không để trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư làm thất thoát tài sản công.

Ngoài ra, Bí thư Lê Quang Tùng cũng đề nghị UBND TP phải tính toán lại khung giá đất vì không phù hợp thực tiễn, khung giá đất cao ảnh hưởng nhà đầu tư, thậm chí ảnh hưởng cả đền bù giải phóng mặt bằng.