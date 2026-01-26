4 địa phương chưa hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư 26/01/2026 17:14

(PLO)- Theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn 4 địa phương chưa hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư với 36 cơ sở.

Theo số liệu công khai của Bộ Tài chính, đến ngày 26-12-2025, trong tổng số 25.143 cơ sở nhà, đất cần sắp xếp, xử lý trên cả nước đã có 19.658 cơ sở đã hoàn thành. Như vậy, còn 5.488 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc sắp xếp, xử lý.

8 địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp nhà đất công là: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai, Lai Châu, Lào Cai, TP Hà Nội , Nghệ An, TP Huế.

4 địa phương chưa hoàn thành

Theo bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), nguyên nhân tồn đọng số lượng lớn cơ sở nhà, đất ở nhiều địa phương không nằm ở cơ chế.

Bà Diệu An cho biết, về cơ bản các cơ sở nhà, đất này đều đã được phê duyệt phương án xử lý và đang trong quá trình trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý.

Một số địa phương còn tồn đọng số lượng lớn cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý là do chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thông qua trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, ở một số địa phương, công tác sắp xếp nhà, đất chưa nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu.

Hiện đã có 30/34 địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Ảnh minh họa: MINH TRÚC

Nắm bắt được nguyên nhân đó, để đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, Bộ Tài chính đã liên tục có văn bản đôn đốc, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương phải phân loại rõ từng cơ sở nhà, đất, xác định phương án xử lý phù hợp với quy hoạch, nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của từng nơi, không làm hình thức, đối phó.

Đồng thời, Bộ cũng tổ chức các Đoàn công tác làm việc trực tiếp với các địa phương còn số lượng lớn cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý như: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi... để đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc.

Kết quả, đến ngày 19-1, đã có 30/34 địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Hiện chỉ còn 4 địa phương chưa hoàn thành với tổng số 36 cơ sở nhà, đất; giảm tới 5.452 cơ sở so với thời điểm cuối tháng 12-2025.

Kết quả khả quan nhưng vẫn còn khó khăn

Theo Bộ Tài chính, mặc dù số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý hiện chỉ còn 36 cơ sở ở 4 địa phương nhưng việc xử lý không đơn giản.

Bởi, đây chủ yếu là những cơ sở có nguồn gốc phức tạp, hình thành từ lâu, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ hoặc nằm trong khu vực có quy hoạch chồng lấn, thay đổi qua nhiều giai đoạn.

Nhiều địa phương phản ánh, khó khăn lớn nhất là các cơ sở nhà, đất nằm xen kẽ trong khu dân cư, không còn phù hợp với chức năng ban đầu; hoặc các khu đất có giá trị cao nhưng vướng quy hoạch, chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá hay chuyển mục đích sử dụng.

"Nếu xử lý không thận trọng, rất dễ phát sinh khiếu kiện, tranh chấp hoặc nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước", bà Diệu An nói.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đôn đốc 4 địa phương còn lại để hoàn thành việc xử lý đối với các cơ sở nhà, đất còn lại.

Đối với những địa phương đã hoàn thành, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.