Cà Mau: Xử lý hơn 230 cơ sở nhà đất và hàng chục xe công dôi dư 23/11/2025 11:06

(PLO)- Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và hợp nhất tỉnh, Cà Mau xác định có 239 cơ sở nhà đất và hàng chục xe ô tô dôi dư cần phương án xử lý.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau gửi Thường trực HĐND tỉnh để phục vụ kỳ họp cuối năm 2025, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đang được thực hiện quyết liệt, trong đó đã và đang xử lý hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư, tiến hành điều chuyển, thanh lý xe công.

Thực hiện sắp xếp nhà đất công, Cà Mau đã giao sở ngành liên quan khảo sát để xây dựng phương án cải tạo trụ sở Tỉnh uỷ Bạc Liêu cũ thành Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh...

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành phương án sắp xếp, xử lý tài sản công qua đó xác định tổng số cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng là 1.241 cơ sở; tỉnh cũng dành hơn 148 tỉ đồng cho công tác cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và nhà công vụ.

Trên địa bàn Cà Mau, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư phải đưa vào xử lý là 239 cơ sở. Đến nay, tỉnh đã xử lý được 90 cơ sở và đang tiếp tục rà soát để xử lý 154 cơ sở còn lại, trong đó xem xét sử dụng các trụ sở trong khu hành chính tỉnh Bạc Liêu cũ để bố trí làm cơ sở giáo dục, vườm ươm doanh nghiệp... Đáng chý ý, tỉnh đang giao sở ngành liên quan khảo sát để xây dựng phương án cải tạo trụ sở Tỉnh uỷ Bạc Liêu cũ thành Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh...

Về xe công, báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau cho biết tổng số xe công trên địa bàn tỉnh là 520 xe. Trong đó, 405 xe được tiếp tục sử dụng, 90 xe đã hoàn thành thanh lý và 25 xe đang thực hiện quy trình xử lý, thanh lý.

Cạnh đó, Cà Mau đã mua sắm 51 xe để trang bị phục vụ công tác chung cho các xã, phường. Đối với xe chuyên dùng, tỉnh điều chuyển tạm thời 52 xe về các xã (mỗi xã không quá 2 xe) để đáp ứng nhu cầu công tác sau sắp xếp.